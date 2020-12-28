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≡ Скончалась на месте - ДТП на пр. Назарбаева в Костанае прокомментировали в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40601
Скончалась на месте - ДТП на пр. Назарбаева в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 28.12.20 - 16:40
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Видеозапись последствий ДТП, которое произошло недалеко от надземного пешеходного перехода, прислал "НГ" очевидец. По словам автора видео, женщина переходила дорогу в неположенном месте и не обращала внимание на сигналы водителя.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
12
Re: Скончалась на месте - ДТП на пр. Назарбаева в Костанае...
Отправлено: 28.12.20 - 16:40
#1
Комментарий удален модератором.
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S
§ StudioMaX
(Пользователи)
Регистрация:
18.06.18
Сообщений:
14
Re: Скончалась на месте - ДТП на пр. Назарбаева в Костанае...
Отправлено: 28.12.20 - 16:50
#2
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Виновата, как обычно, несчастная 80-летняя бабушка, которая посмела перейти дорогу в неположенном по мнению местных властей месте. Она ведь обязана переходить дорогу как и все, по надземному пешеходному переходу (можно даже бегом, чего уж там, в 80 лет здоровье позволяет), ведь на том ж лифте ей ехать нельзя (не инвалид и не мамочка с коляской!). Нужно скорее возвести вокруг дороги заборы метровой высоты, ещё лучше с колючей проволокой. Чтобы ни один пенсионер не посмел даже думать ходить в тот же Астыкжан за продуктами самостоятельно.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
432
Re: Скончалась на месте - ДТП на пр. Назарбаева в Костанае...
Отправлено: 28.12.20 - 17:59
#3
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Так там и не было пешеходного. Знаете,есть типаж стариков,они стартуют с 80км/ч и АБСОЛЮТНО не обращая ни никого внимание! Хоть сигналь,хоть дави!Водителя жалко,дадут 3 года условно ни за что. И без работы оставят.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
432
Re: Скончалась на месте - ДТП на пр. Назарбаева в Костанае...
Отправлено: 28.12.20 - 18:01
#4
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А по поводу забора-так правильно. И на счёт астыкжана,так там специально для стареньких солнечный открыли. Все есть и на том берегу. Так что не надо здесь разглогольствывать.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1127
Re: Скончалась на месте - ДТП на пр. Назарбаева в Костанае...
Отправлено: 28.12.20 - 18:21
#5
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Цитата:
StudioMaX:
Она ведь обязана переходить дорогу как и все, по надземному пешеходному переходу


Место там проклятое, это да. Но всё-таки есть же и светофор, можно было до него доковылять. Хотя возможно для 80-летней женщины это слишком - пройти лишних 300+300 метров по снегу.

Не знаю на счёт ул. Назарбаева, но другие улицы сегодня очищены были плохо, протектор забивается снегом и вот так выскакивать даже перед машиной - идти на смерть. Тем более перед автобусом.
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