Отправлено: - 18:21

StudioMaX:

Она ведь обязана переходить дорогу как и все, по надземному пешеходному переходу

Цитата:Место там проклятое, это да. Но всё-таки есть же и светофор, можно было до него доковылять. Хотя возможно для 80-летней женщины это слишком - пройти лишних 300+300 метров по снегу.Не знаю на счёт ул. Назарбаева, но другие улицы сегодня очищены были плохо, протектор забивается снегом и вот так выскакивать даже перед машиной - идти на смерть. Тем более перед автобусом.