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≡ Сенин Себаи ушел из «Тобола» и присоединится к Куату в РПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40601
Сенин Себаи ушел из «Тобола» и присоединится к Куату в РПЛ
Отправлено: 28.12.20 - 17:27
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Новым клубом ивуарийца станут «Химки». Контракт с подмосковной командой Себаи подписал 24 декабря, поведал агент игрока Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом Prosports.kz Владимиром Жарковым.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
93
Re: Сенин Себаи ушел из «Тобола» и присоединится к Куату в РПЛ
Отправлено: 28.12.20 - 17:27
#1
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Зря переезжает. В ПФЛК по легче все равно, в "Тоболе" ему играть давали, а в "Химках" будет на скамейке.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6070
Сенин Себаи ушел из «Тобола» и присоединится к Куату в РПЛ
Отправлено: 28.12.20 - 17:37
#2
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Цитата:
Muad Dib:

А Вы думали они играть приезжают?
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