Отправлено: - 16:14

Тимур Гафуров:

Когда именно вы писали и вам не ответили? Кидайте ссылку, будем разбираться.

Тимур Гафуров:

Цитата: alex_60: Сообщество ждет ответа от главреда на пост 3055.

непонятно молчание.

Вакханалия продолжается.//



Обсудим ваше предложение в рабочее время.

О результате сообщу здесь же

Цитата:ветка вопросы редакции на форуме.вопросы в посте 3055 от 14.12,ниже посты форумчан об этом же.после нескольких ау,ау,ваш ответ от 18.12 пост 3061Цитата:и тишина.