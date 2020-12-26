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≡ Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40600
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
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В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1912
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 28.12.20 - 13:43
#75
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вот что написали по сему поводу в Ленинском пути
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11387
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 28.12.20 - 14:57
#76
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Цитата:
юля елиссева: вот что написали по сему поводу в Ленинском пути...

Сейчас они из чуланов повытаскивают запасных нурлыкунов, чтоб они пели вместе с шпиками оды времени в прислужливых имитациях СМИ.

Люди абсолютно давно потерявшие совесть, хотя скорее целенаправленно её продавшие, которым наплевать, что детей поднимают в шесть утра по поясному времени в детсады и школы. А кое где в поселках и раньше, где ликвидированы школы и детсады и родителям нужно на работу к раннему времени и ребёнка приходится будить иногда даже не утром, а в конце ночи.

Именно такие потерявшие совесть разграбляли в регионе детские сады, ломали их на кирпичи, или продавали здания детсадов жулью под офисы и конторки, грабили всю городскую собственности до которой могли дотянуться их жадные кривые клешни.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1126
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 28.12.20 - 15:59
#77
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Цитата:
Zhuzhik:
когда там солнце встаёт большинству как-то до одного места


О! Ещё один бот вылез. Судя по количеству ботов, отписывающихся под статьями про время, вопрос для акимата очень важен. Даже более того, они деньги бюджетные тратят на написание комментариев на YouTube.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1126
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 28.12.20 - 16:14
#78
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Цитата:
юля елиссева:
вот что написали по сему поводу в Ленинском пути


Как всё перевернулось-то с ног на голову :-o Когда-то они и поднимали этот вопрос.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1126
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 28.12.20 - 16:58
#79
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Цитата:
Серый волк:
Люди абсолютно давно потерявшие совесть, хотя скорее целенаправленно её продавшие, которым наплевать, что детей поднимают в шесть утра по поясному времени в детсады и школы


А то и хуже, в 04:30-05:00 по поясному (06:30-07:00 по Астане). Школы работают с 8 утра, детсады с 7.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6362
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 28.12.20 - 17:07
#80
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Цитата-/Судя по количеству ботов, отписывающихся под статьями про время, вопрос для акимата очень важен. Даже более того, они деньги бюджетные тратят на написание комментариев на YouTube./




Негадяи какие а!
Ну всё кто ЗА все же настоящие люди!
И все поголовно местные
Особенно серый!
И немного йанг)
Профайл
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