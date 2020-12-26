Отправлено: - 16:58

Серый волк:

Люди абсолютно давно потерявшие совесть, хотя скорее целенаправленно её продавшие, которым наплевать, что детей поднимают в шесть утра по поясному времени в детсады и школы

Цитата:А то и хуже, в 04:30-05:00 по поясному (06:30-07:00 по Астане). Школы работают с 8 утра, детсады с 7.