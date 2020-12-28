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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 15:54
Цитата:
не согласен с постановкой вопроса.
вот Янга и надо было удалить,
указал что он типа умный.
указал не в тему ветки.
так и писал бы в личку или в вопросах редакции.
любую ветку по сути можно удалить, потому что там по теме
процентов десять.
в настоящее время.
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции.
а тут Янг указал что он типа умный,не в тему ветки,
и сразу реакция.
с чего вдруг?
[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:02]
Тимур Гафуров:
Согласен с вами. Заметил поздно,
куда направилась ваша высоко интеллектуальная дискуссия,
Согласен с вами. Заметил поздно,
куда направилась ваша высоко интеллектуальная дискуссия,
не согласен с постановкой вопроса.
вот Янга и надо было удалить,
указал что он типа умный.
указал не в тему ветки.
так и писал бы в личку или в вопросах редакции.
любую ветку по сути можно удалить, потому что там по теме
процентов десять.
в настоящее время.
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции.
а тут Янг указал что он типа умный,не в тему ветки,
и сразу реакция.
с чего вдруг?
[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:02]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:03
Цитата:
Когда именно вы писали и вам не ответили? Кидайте ссылку, будем разбираться.
И по сути - для обсуждения качеств друг друга и создана ветка Флуд. Администрация сайта не всегда пресекает подобные разговоры в комментариях, но следить и пресекать будем обязательно.
alex_60:
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции.
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции.
Когда именно вы писали и вам не ответили? Кидайте ссылку, будем разбираться.
И по сути - для обсуждения качеств друг друга и создана ветка Флуд. Администрация сайта не всегда пресекает подобные разговоры в комментариях, но следить и пресекать будем обязательно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:14
Цитата:
ветка вопросы редакции на форуме.
вопросы в посте 3055 от 14.12,
ниже посты форумчан об этом же.
после нескольких ау,ау,
ваш ответ от 18.12 пост 3061
Цитата:
и тишина.
Тимур Гафуров:
Когда именно вы писали и вам не ответили? Кидайте ссылку, будем разбираться.
Когда именно вы писали и вам не ответили? Кидайте ссылку, будем разбираться.
ветка вопросы редакции на форуме.
вопросы в посте 3055 от 14.12,
ниже посты форумчан об этом же.
после нескольких ау,ау,
ваш ответ от 18.12 пост 3061
Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата: alex_60: Сообщество ждет ответа от главреда на пост 3055.
непонятно молчание.
Вакханалия продолжается.//
Обсудим ваше предложение в рабочее время.
О результате сообщу здесь же
Цитата: alex_60: Сообщество ждет ответа от главреда на пост 3055.
непонятно молчание.
Вакханалия продолжается.//
Обсудим ваше предложение в рабочее время.
О результате сообщу здесь же
и тишина.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:16
Цитата:
Мне даже смешно стало. Помнится, Валентина тут сыном ОК объявляли. По возрасту я ТГ могу братом приходиться, младшим. Ну или племянником.
А указал я потому что все огульно начали обвинять абайку в забалтывании темы. Ну есть такое, но если бы никто не поддерживал это забалтывание - его бы и не было. Это как взяточников обвинять во взяточничестве и при этом не гнушаться давать эти самые взятки.
alex_60:
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции. а тут Янг указал что он типа умный,не в тему ветки, и сразу реакция. с чего вдруг?
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции. а тут Янг указал что он типа умный,не в тему ветки, и сразу реакция. с чего вдруг?
Мне даже смешно стало. Помнится, Валентина тут сыном ОК объявляли. По возрасту я ТГ могу братом приходиться, младшим. Ну или племянником.
А указал я потому что все огульно начали обвинять абайку в забалтывании темы. Ну есть такое, но если бы никто не поддерживал это забалтывание - его бы и не было. Это как взяточников обвинять во взяточничестве и при этом не гнушаться давать эти самые взятки.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:21
Цитата:
ну и написал бы во флуде.
а не в ветке.
хулиганы мол правила нарушают в ветке такой то.
ты же обвинил что форумчане нарушают правила.
из-за тебя вон Сайлау пострадал.
[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:28]
Victor Yang:
А указал я потому что все огульно начали обвинять абайку в забалтывании темы.
А указал я потому что все огульно начали обвинять абайку в забалтывании темы.
ну и написал бы во флуде.
а не в ветке.
хулиганы мол правила нарушают в ветке такой то.
ты же обвинил что форумчане нарушают правила.
из-за тебя вон Сайлау пострадал.
[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:28]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:25
было , что одна тетя написала во флуде
что я во флуде (именно во флуде)
нарушаю правила.
и по ее доносу.меня сурово и жестко наказали.
если бы не она,никто бы и внимания не обратил.
а ты прямо в ветке.
чего добивался то?
[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:35]
что я во флуде (именно во флуде)
нарушаю правила.
и по ее доносу.меня сурово и жестко наказали.
если бы не она,никто бы и внимания не обратил.
а ты прямо в ветке.
чего добивался то?
[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:34
Цитата:
Я его если он не против тут спасу
Цитата:
alex_60:
из-за тебя вон Сайлау пострадал.
из-за тебя вон Сайлау пострадал.
Я его если он не против тут спасу
Цитата:
сайлау курманов: Да, этот абайчик совсем переусердствовал, никак его применять как рвотное средство или капитальный игнор нельзя. Предлагаю ему на странице газеты присутствовать только по чётным дням, то бишь он тридцатого будет и следующий выход второго, возможно многие отдохнут без него
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:42
Цитата:
У меня этот рефлекс совсем другой персонаж вызывает.
elektron:
как рвотное средство
как рвотное средство
У меня этот рефлекс совсем другой персонаж вызывает.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:46
Цитата:
Я вот тут уточнить хотел, что нам разрешили, отдыхать или помоями обливать? Совмещать можно?
abaika95: Что? не нравится что-то? А вы как хотели сидеть на форуме в ус не дуть и поливать из России/германии/Канады помоями всех подряд и считать что это в порядке вещей?) Отдыхайте Пока разрешаю
Я вот тут уточнить хотел, что нам разрешили, отдыхать или помоями обливать? Совмещать можно?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:47
Цитата:
Действительно. Планировали обсудить в редакции, но потом забыли. Спасибо, что напомнили. Обсудим и ответим
alex_60:
и тишина.
и тишина.
Действительно. Планировали обсудить в редакции, но потом забыли. Спасибо, что напомнили. Обсудим и ответим
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:49
Хотя насчет обливания помоями всех подряд - перебор. Нет такого. Ну бывает выборочно кому-то достается, взяточнику какому-то или не особо умному чиновнику, но чтобы всех подряд - не было такого
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:00
Цитата:
Я кроме слова "бармалей" ниче не могу придумать )) А какое слово тут на самом деле зашифровано?
abaika95: Ох смотри как корёжит б***й))
Я кроме слова "бармалей" ниче не могу придумать )) А какое слово тут на самом деле зашифровано?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:02
Цитата-/Да, этот абайчик совсем переусердствовал, никак его применять как рвотное средство или капитальный игнор нельзя. Предлагаю ему на странице газеты присутствовать только по чётным дням, то бишь он тридцатого будет и следующий выход второго, возможно многие отдохнут без него/
Хорошее предложение,предлагаю ответное если со мной по четным дням будут отдыхать все поуеховшие,Юджин и ещё пара персонажей то я согласен)
А то не объективно
Цитата-/Я вот тут уточнить хотел, что нам разрешили, отдыхать или помоями обливать? Совмещать можно?/
Отдыхать и обливаться пока)
У серого вентелятор продан вот он и обливается)
Берите пример с него
Цитата-/но чтобы всех подряд - не было такого/
Было,просто у вас руки по локоть уже в этом...не замечаете
А у серого по нос)
Цитата-/Планировали обсудить в редакции, но потом забыли. Спасибо, что напомнили/
Так Алекса ещё не опускали...
Хорошее предложение,предлагаю ответное если со мной по четным дням будут отдыхать все поуеховшие,Юджин и ещё пара персонажей то я согласен)
А то не объективно
Цитата-/Я вот тут уточнить хотел, что нам разрешили, отдыхать или помоями обливать? Совмещать можно?/
Отдыхать и обливаться пока)
У серого вентелятор продан вот он и обливается)
Берите пример с него
Цитата-/но чтобы всех подряд - не было такого/
Было,просто у вас руки по локоть уже в этом...не замечаете
А у серого по нос)
Цитата-/Планировали обсудить в редакции, но потом забыли. Спасибо, что напомнили/
Так Алекса ещё не опускали...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:03
Цитата-/Я кроме слова "бармалей" ниче не могу придумать )) А какое слово тут на самом деле зашифровано?/
Будулай
Будулай
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:06
Цитата:
А вы тут зачем тогда?
abaika95:
Было,просто у вас руки по локоть уже в этом...не замечаете
Было,просто у вас руки по локоть уже в этом...не замечаете
А вы тут зачем тогда?
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