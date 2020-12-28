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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 15:54
#14716
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Согласен с вами. Заметил поздно,
куда направилась ваша высоко интеллектуальная дискуссия,


не согласен с постановкой вопроса.
вот Янга и надо было удалить,
указал что он типа умный.
указал не в тему ветки.
так и писал бы в личку или в вопросах редакции.
любую ветку по сути можно удалить, потому что там по теме
процентов десять.
в настоящее время.

рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции.
а тут Янг указал что он типа умный,не в тему ветки,
и сразу реакция.
с чего вдруг?

[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:02]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:03
#14717
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Цитата:
alex_60:
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции.

Когда именно вы писали и вам не ответили? Кидайте ссылку, будем разбираться.
И по сути - для обсуждения качеств друг друга и создана ветка Флуд. Администрация сайта не всегда пресекает подобные разговоры в комментариях, но следить и пресекать будем обязательно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:14
#14718
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Когда именно вы писали и вам не ответили? Кидайте ссылку, будем разбираться.


ветка вопросы редакции на форуме.
вопросы в посте 3055 от 14.12,
ниже посты форумчан об этом же.
после нескольких ау,ау,
ваш ответ от 18.12 пост 3061

Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата: alex_60: Сообщество ждет ответа от главреда на пост 3055.
непонятно молчание.
Вакханалия продолжается.//

Обсудим ваше предложение в рабочее время.
О результате сообщу здесь же


и тишина.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:16
#14719
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Цитата:
alex_60:
рс. хотя вот в вопросах редакции пишу,пишу. ноль реакции. а тут Янг указал что он типа умный,не в тему ветки, и сразу реакция. с чего вдруг?

Мне даже смешно стало. Помнится, Валентина тут сыном ОК объявляли. По возрасту я ТГ могу братом приходиться, младшим. Ну или племянником.
А указал я потому что все огульно начали обвинять абайку в забалтывании темы. Ну есть такое, но если бы никто не поддерживал это забалтывание - его бы и не было. Это как взяточников обвинять во взяточничестве и при этом не гнушаться давать эти самые взятки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:21
#14720
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Цитата:
Victor Yang:
А указал я потому что все огульно начали обвинять абайку в забалтывании темы.


ну и написал бы во флуде.
а не в ветке.
хулиганы мол правила нарушают в ветке такой то.
ты же обвинил что форумчане нарушают правила.
из-за тебя вон Сайлау пострадал.

[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:28]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10219
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:25
#14721
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было , что одна тетя написала во флуде
что я во флуде (именно во флуде)
нарушаю правила.
и по ее доносу.меня сурово и жестко наказали.
если бы не она,никто бы и внимания не обратил.
а ты прямо в ветке.
чего добивался то?

[Исправлено: alex_60, 28.12.2020 - 16:35]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:34
#14722
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Цитата:
alex_60:
из-за тебя вон Сайлау пострадал.

Я его если он не против тут спасу ;-)
Цитата:
сайлау курманов: Да, этот абайчик совсем переусердствовал, никак его применять как рвотное средство или капитальный игнор нельзя. Предлагаю ему на странице газеты присутствовать только по чётным дням, то бишь он тридцатого будет и следующий выход второго, возможно многие отдохнут без него
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13549
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:42
#14723
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Цитата:
elektron:
как рвотное средство

У меня этот рефлекс совсем другой персонаж вызывает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:46
#14724
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Цитата:
abaika95: Что? не нравится что-то? А вы как хотели сидеть на форуме в ус не дуть и поливать из России/германии/Канады помоями всех подряд и считать что это в порядке вещей?) Отдыхайте Пока разрешаю


Я вот тут уточнить хотел, что нам разрешили, отдыхать или помоями обливать? Совмещать можно? :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:47
#14725
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Цитата:
alex_60:
и тишина.

Действительно. Планировали обсудить в редакции, но потом забыли. Спасибо, что напомнили. Обсудим и ответим
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 16:49
#14726
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Хотя насчет обливания помоями всех подряд - перебор. Нет такого. Ну бывает выборочно кому-то достается, взяточнику какому-то или не особо умному чиновнику, но чтобы всех подряд - не было такого :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:00
#14727
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Цитата:
abaika95: Ох смотри как корёжит б***й))

Я кроме слова "бармалей" ниче не могу придумать )) А какое слово тут на самом деле зашифровано? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6362
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:02
#14728
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Цитата-/Да, этот абайчик совсем переусердствовал, никак его применять как рвотное средство или капитальный игнор нельзя. Предлагаю ему на странице газеты присутствовать только по чётным дням, то бишь он тридцатого будет и следующий выход второго, возможно многие отдохнут без него/



Хорошее предложение,предлагаю ответное если со мной по четным дням будут отдыхать все поуеховшие,Юджин и ещё пара персонажей то я согласен)

А то не объективно



Цитата-/Я вот тут уточнить хотел, что нам разрешили, отдыхать или помоями обливать? Совмещать можно?/


Отдыхать и обливаться пока)

У серого вентелятор продан вот он и обливается)
Берите пример с него




Цитата-/но чтобы всех подряд - не было такого/


Было,просто у вас руки по локоть уже в этом...не замечаете

А у серого по нос)




Цитата-/Планировали обсудить в редакции, но потом забыли. Спасибо, что напомнили/


Так Алекса ещё не опускали...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6362
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:03
#14729
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Цитата-/Я кроме слова "бармалей" ниче не могу придумать )) А какое слово тут на самом деле зашифровано?/




Будулай
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9485
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 17:06
#14730
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Цитата:
abaika95:
Было,просто у вас руки по локоть уже в этом...не замечаете

А вы тут зачем тогда? :lol:
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