Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме

Отправлено: - 14:51

Ох смотри как корёжит б***й))







Три поуеховших,мужик под ником женщины и чувак который ни одной мысли внятной не пишет а вставляет одни картинки)





Что? не нравится что-то? А вы как хотели сидеть на форуме в ус не дуть и поливать из России/германии/Канады помоями всех подряд и считать что это в порядке вещей?)





Отдыхайте



Пока разрешаю