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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40599
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
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Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1912
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 13:45
#60
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Цитата:
drakon:
юди, вам ещё не - противно, читать абайку...

Читать абайчика, это хорошее рвотное средство. Если нужно срочно проблевать, так не надо искать рвотное средство или давить чем-то на корешок языка. Достаточно зайти на форум НГ и почитать абайчика.
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Серый волк
* Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11387
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 13:50
#61
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Цитата:
drakon:
Люди, вам ещё не - противно, читать абайку...

Шпик-загаживатель самого низкого уровня.
Цель его примитивна - изгадить все ветки абсолютно всё равно какими набросами,
с единственой целью, чтоб люди заходящие видели его кучи и им становилось противно читать.
И тем более не комментировать.
Топорно использует методичку для форумных шпиков, но самым топорным видом, соответственно его статусу.
Загаживание - нападение- враньё.
Оставляющих комментарии хабалит в базарном виде.

Почему-то этот разлагающий форум персонаж нравится редакции НГ.

[Исправлено: Gljuk, 28.12.2020 - 14:06]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2068
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 14:33
#62
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Цитата:
Серый волк:
Почему-то этот разлагающий форум персонаж нравится редакции НГ.

Серый опередил меня. Мне кажется, что его еврейские тролличьи вопросы так зас..ли форум, что простые читатели просто боятся лишний раз сюда заходить. Почему-то редакция на это никак не реагирует. Может ОК поэтому ушла? :-o
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6357
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 14:51
#63
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Ох смотри как корёжит б***й))



Три поуеховших,мужик под ником женщины и чувак который ни одной мысли внятной не пишет а вставляет одни картинки)


Что? не нравится что-то? А вы как хотели сидеть на форуме в ус не дуть и поливать из России/германии/Канады помоями всех подряд и считать что это в порядке вещей?)


Отдыхайте

Пока разрешаю
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13546
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 14:57
#64
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Цитата:
юля елиссева:
Читать абайчика

По идее, всё что не относится к статье - оффтоп. Поэтому не один абайка тут правила нарушает.
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