Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40599
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
Читать новость
Читать новость
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 23:53
Цитата-/По моему все проще. Ктото, не будем говорить кто, планомерно но методично, вбивает клин в межнациональные отношения казахстанского общества./
Каким образом? И тут...
Цитата-/Никонов сказал плохо, значит он враг. /
Погремушка сама поняла что сейчас написала?)
Тоесть Никонов говорит что казахов никогда не было а земли северного Казахстана всегда были русскими потомучто русские тут со времен князя Владимира жили-это норм он друг и нельзя возмущаться
Потом два алкаша из Лисаковска говорят что хотят чтобы кост область вошла в состав России это тоже норм,они хорошие люди и не вздумай ничего сказать против
А вот если хоть слово скажешь то это клин в межнациональную дружбу и мир! Невздумай ничего говорить!!!! Ты нетерпим к нам! К людям которые хотят чтобы сюда пришла российская армия!!))
Геббельс сейчас лежит и улыбается от такого поворота)
Каким образом? И тут...
Цитата-/Никонов сказал плохо, значит он враг. /
Погремушка сама поняла что сейчас написала?)
Тоесть Никонов говорит что казахов никогда не было а земли северного Казахстана всегда были русскими потомучто русские тут со времен князя Владимира жили-это норм он друг и нельзя возмущаться
Потом два алкаша из Лисаковска говорят что хотят чтобы кост область вошла в состав России это тоже норм,они хорошие люди и не вздумай ничего сказать против
А вот если хоть слово скажешь то это клин в межнациональную дружбу и мир! Невздумай ничего говорить!!!! Ты нетерпим к нам! К людям которые хотят чтобы сюда пришла российская армия!!))
Геббельс сейчас лежит и улыбается от такого поворота)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:02
Цитата-/Вы фильм "Плач великой степи" смотрели?/
А вы фильм 28 панфиловцев видели?)
Особенно тот диалог где
-"покажем им русскую силушку!
-Ващето я казах!
-а казах чё не русский?
- За Россию воюем сейчас,вот когда за Казахстан будем воевать то покажем им силушку казахскую!"
Это коротко о том какие идеи прививают молодежи в России
А "Утомленные солнцем" и ещё 100500 фильмов? Там где про кровавое коммунистическое НКВД против русского народа)
Что посеешь то и пожнёшь
А вы фильм 28 панфиловцев видели?)
Особенно тот диалог где
-"покажем им русскую силушку!
-Ващето я казах!
-а казах чё не русский?
- За Россию воюем сейчас,вот когда за Казахстан будем воевать то покажем им силушку казахскую!"
Это коротко о том какие идеи прививают молодежи в России
А "Утомленные солнцем" и ещё 100500 фильмов? Там где про кровавое коммунистическое НКВД против русского народа)
Что посеешь то и пожнёшь
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:11
Цитата:
Они реально хотят жить в Эрэфии, просто денег нет на переезд. Я думаю, таких довольно много среди оставшихся.
abaika95:
Потом два алкаша из Лисаковска говорят что хотят чтобы кост область вошла в состав России это тоже норм,они хорошие люди и не вздумай ничего сказать против
Потом два алкаша из Лисаковска говорят что хотят чтобы кост область вошла в состав России это тоже норм,они хорошие люди и не вздумай ничего сказать против
Они реально хотят жить в Эрэфии, просто денег нет на переезд. Я думаю, таких довольно много среди оставшихся.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:16
Цитата:
А что, после этого фильма хочется пойти убивать? Этот фильм ненависть к кому-то разжигает?
abaika95:
А вы фильм 28 панфиловцев видели?)
А вы фильм 28 панфиловцев видели?)
А что, после этого фильма хочется пойти убивать? Этот фильм ненависть к кому-то разжигает?
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:22
Цитата-/Они реально хотят жить в Эрэфии, просто денег нет на переезд./
нет денег на переезд а на водку есть,поэтому Россия лучше ты к нам чем мы к тебе?)
Цитата-/А что, после этого фильма хочется пойти убивать? Этот фильм ненависть к кому-то разжигает?/
Если вам после просмотра фильма хочется пойти убивать то у вас не все в порядке в психологическом плане)
Хотя вот после просмотра Утомленные Солнцем хотелось пойти и побить Михалкова это считается?)
нет денег на переезд а на водку есть,поэтому Россия лучше ты к нам чем мы к тебе?)
Цитата-/А что, после этого фильма хочется пойти убивать? Этот фильм ненависть к кому-то разжигает?/
Если вам после просмотра фильма хочется пойти убивать то у вас не все в порядке в психологическом плане)
Хотя вот после просмотра Утомленные Солнцем хотелось пойти и побить Михалкова это считается?)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 05:25
Цитата:
Мне то как раз не хочется. А за вас не ручаюсь.
abaika95:
Если вам после просмотра фильма хочется пойти убивать то у вас не все в порядке в психологическом плане)
Если вам после просмотра фильма хочется пойти убивать то у вас не все в порядке в психологическом плане)
Мне то как раз не хочется. А за вас не ручаюсь.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 10:07
Цитата-/Мне то как раз не хочется. А за вас не ручаюсь./
Открою секрет,человек не может ручаться даже за свое потаённое сознание (оно) так что вы может быть сейчас на грани а внешне делаете вид что спокойны)
Открою секрет,человек не может ручаться даже за свое потаённое сознание (оно) так что вы может быть сейчас на грани а внешне делаете вид что спокойны)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 10:17
Цитата:
Вы там у себя считайте, тех, кто на грани. Я то далеко)) Даже если я уже после грани. Все равно далеко
abaika95:
так что вы может быть сейчас на грани а внешне делаете вид что спокойны)
так что вы может быть сейчас на грани а внешне делаете вид что спокойны)
Вы там у себя считайте, тех, кто на грани. Я то далеко)) Даже если я уже после грани. Все равно далеко
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 10:26
Цитата-/то далеко)) Даже если я уже после грани. Все равно далеко/
Да мало ли купите ещё латы и меч и пойдете головы людям на улице отрезать
Потом коллеги из Канады будут возмущаться почему я не сообщил им о человеке который все свободное время на форуме проводил и грозился "что он всеровно долеко"))
Да мало ли купите ещё латы и меч и пойдете головы людям на улице отрезать
Потом коллеги из Канады будут возмущаться почему я не сообщил им о человеке который все свободное время на форуме проводил и грозился "что он всеровно долеко"))
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 11:09
Цитата:
У вас есть какое-то соглашение с канадскими троллями или нурботами? Че за коллеги у вас тут?)(
abaika95:
Потом коллеги из Канады
Потом коллеги из Канады
У вас есть какое-то соглашение с канадскими троллями или нурботами? Че за коллеги у вас тут?)(
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 11:16
Цитата-/У вас есть какое-то соглашение с канадскими троллями или нурботами? Че за коллеги у вас тут?/
Какие нурботы какие тролли батенька?
Коллеги-Психологи у меня в Канаде
Явно же будут расследовать ваши злодеяния,откроют компьютер а у вас одна Наша газета в закладках
Почитают что вы тут писали,и волосы начнут рвать)
Вам)
Какие нурботы какие тролли батенька?
Коллеги-Психологи у меня в Канаде
Явно же будут расследовать ваши злодеяния,откроют компьютер а у вас одна Наша газета в закладках
Почитают что вы тут писали,и волосы начнут рвать)
Вам)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 11:34
Цитата:
Со своими соседями по палате общий язык найдите для начала
[Исправлено: maxsaf, 28.12.2020 - 11:35]
abaika95:
Коллеги-Психологи у меня в Канаде
Коллеги-Психологи у меня в Канаде
Со своими соседями по палате общий язык найдите для начала
[Исправлено: maxsaf, 28.12.2020 - 11:35]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать