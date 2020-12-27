Отправлено: - 00:11

abaika95:

Потом два алкаша из Лисаковска говорят что хотят чтобы кост область вошла в состав России это тоже норм,они хорошие люди и не вздумай ничего сказать против

Цитата:Они реально хотят жить в Эрэфии, просто денег нет на переезд. Я думаю, таких довольно много среди оставшихся.