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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40599
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
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Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6353
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 23:53
#45
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Цитата-/По моему все проще. Ктото, не будем говорить кто, планомерно но методично, вбивает клин в межнациональные отношения казахстанского общества./


Каким образом? И тут...



Цитата-/Никонов сказал плохо, значит он враг. /

Погремушка сама поняла что сейчас написала?)


Тоесть Никонов говорит что казахов никогда не было а земли северного Казахстана всегда были русскими потомучто русские тут со времен князя Владимира жили-это норм он друг и нельзя возмущаться
Потом два алкаша из Лисаковска говорят что хотят чтобы кост область вошла в состав России это тоже норм,они хорошие люди и не вздумай ничего сказать против
А вот если хоть слово скажешь то это клин в межнациональную дружбу и мир! Невздумай ничего говорить!!!! Ты нетерпим к нам! К людям которые хотят чтобы сюда пришла российская армия!!))



Геббельс сейчас лежит и улыбается от такого поворота)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6353
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:02
#46
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Цитата-/Вы фильм "Плач великой степи" смотрели?/


А вы фильм 28 панфиловцев видели?)

Особенно тот диалог где
-"покажем им русскую силушку!
-Ващето я казах!
-а казах чё не русский?
- За Россию воюем сейчас,вот когда за Казахстан будем воевать то покажем им силушку казахскую!"

Это коротко о том какие идеи прививают молодежи в России

А "Утомленные солнцем" и ещё 100500 фильмов? Там где про кровавое коммунистическое НКВД против русского народа)


Что посеешь то и пожнёшь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9479
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:11
#47
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Цитата:
abaika95:
Потом два алкаша из Лисаковска говорят что хотят чтобы кост область вошла в состав России это тоже норм,они хорошие люди и не вздумай ничего сказать против

Они реально хотят жить в Эрэфии, просто денег нет на переезд. Я думаю, таких довольно много среди оставшихся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9479
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:16
#48
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Цитата:
abaika95:
А вы фильм 28 панфиловцев видели?)

А что, после этого фильма хочется пойти убивать? Этот фильм ненависть к кому-то разжигает?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6353
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 00:22
#49
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Цитата-/Они реально хотят жить в Эрэфии, просто денег нет на переезд./



нет денег на переезд а на водку есть,поэтому Россия лучше ты к нам чем мы к тебе?)



Цитата-/А что, после этого фильма хочется пойти убивать? Этот фильм ненависть к кому-то разжигает?/


Если вам после просмотра фильма хочется пойти убивать то у вас не все в порядке в психологическом плане)


Хотя вот после просмотра Утомленные Солнцем хотелось пойти и побить Михалкова это считается?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9479
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 05:25
#50
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Цитата:
abaika95:
Если вам после просмотра фильма хочется пойти убивать то у вас не все в порядке в психологическом плане)

Мне то как раз не хочется. А за вас не ручаюсь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6353
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 10:07
#51
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Цитата-/Мне то как раз не хочется. А за вас не ручаюсь./



Открою секрет,человек не может ручаться даже за свое потаённое сознание (оно) так что вы может быть сейчас на грани а внешне делаете вид что спокойны)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9479
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 10:17
#52
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Цитата:
abaika95:
так что вы может быть сейчас на грани а внешне делаете вид что спокойны)

Вы там у себя считайте, тех, кто на грани. Я то далеко)) Даже если я уже после грани. Все равно далеко :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6353
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 10:26
#53
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Цитата-/то далеко)) Даже если я уже после грани. Все равно далеко/




Да мало ли купите ещё латы и меч и пойдете головы людям на улице отрезать

Потом коллеги из Канады будут возмущаться почему я не сообщил им о человеке который все свободное время на форуме проводил и грозился "что он всеровно долеко"))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9479
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 11:09
#54
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Цитата:
abaika95:
Потом коллеги из Канады

У вас есть какое-то соглашение с канадскими троллями или нурботами? Че за коллеги у вас тут?)(
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6353
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 11:16
#55
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Цитата-/У вас есть какое-то соглашение с канадскими троллями или нурботами? Че за коллеги у вас тут?/



Какие нурботы какие тролли батенька?

Коллеги-Психологи у меня в Канаде

Явно же будут расследовать ваши злодеяния,откроют компьютер а у вас одна Наша газета в закладках

Почитают что вы тут писали,и волосы начнут рвать)

Вам)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9479
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 28.12.20 - 11:34
#56
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Цитата:
abaika95:
Коллеги-Психологи у меня в Канаде

Со своими соседями по палате общий язык найдите для начала :lol:

[Исправлено: maxsaf, 28.12.2020 - 11:35]
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