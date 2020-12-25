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Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40599
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Отправлено: 25.12.20 - 13:13
Об этом сегодня, 25 декабря, на брифинге в РСК сообщил аким города Кайрат АХМЕТОВ. То есть, система электронного билетирования продолжает работать в тестовом режиме и проезд за наличные будет стоить 80 тенге до названной даты.
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а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 107
Re: Введение проезда по дифференцированным тарифам в...
Отправлено: 25.12.20 - 13:13
возможно ли будет оплачивать проезд обычной банковской картой?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7086
Re: Введение проезда по дифференцированным тарифам в...
Отправлено: 25.12.20 - 13:23
Цитата:
Ну не удивительно... и, наверняка, не последний перенос. Судя по тому, что квартет из перевозчиков, акимата, алемпэй и народа напоминает басню Крылова... а вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь...
Согласия пока нет, как нет и четкого соблюдения новых правил, в первую очередь, самими перевозчиками. Нет и четких разъяснений по каждому способу оплаты. Информация,написанная доступным языком, должна быть в сми, на остановках, в автобусах.
Цитата:
А если не пройдет, то что? Вся эта возня окажется не нужной?
А ажиотаж на почтах, столпотворение и беготня, на которое в очередной раз обрекли людей, прежде всего пенсионеров... А где Нечитайло со своими нормами социальных дистанций и возрастных ограничений 65+ ???
Оказывается все это можно?
Я удивляюсь, неужели изобретают велосипед? В некоторых городах же наладили и работает. Зачем придумывать? Такое ощущение, что решили по сговору обеспечить на плаву одну известную контору за счет детей и пенсионеров.
отодвигается до 1 февраля 2021 года
Ну не удивительно... и, наверняка, не последний перенос. Судя по тому, что квартет из перевозчиков, акимата, алемпэй и народа напоминает басню Крылова... а вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь...
Согласия пока нет, как нет и четкого соблюдения новых правил, в первую очередь, самими перевозчиками. Нет и четких разъяснений по каждому способу оплаты. Информация,написанная доступным языком, должна быть в сми, на остановках, в автобусах.
Цитата:
постановление о вводе дифтарифов должно пройти аникоррупционную экспертизу.
А если не пройдет, то что? Вся эта возня окажется не нужной?
А ажиотаж на почтах, столпотворение и беготня, на которое в очередной раз обрекли людей, прежде всего пенсионеров... А где Нечитайло со своими нормами социальных дистанций и возрастных ограничений 65+ ???
Оказывается все это можно?
Я удивляюсь, неужели изобретают велосипед? В некоторых городах же наладили и работает. Зачем придумывать? Такое ощущение, что решили по сговору обеспечить на плаву одну известную контору за счет детей и пенсионеров.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1910
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Отправлено: 25.12.20 - 13:51
Цитата:
андрей 117:да, 2 месяца уже только ею и оплачиваю
возможно ли будет оплачивать проезд обычной банковской картой?
возможно ли будет оплачивать проезд обычной банковской картой?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 6
Re: Введение проезда по дифференцированным тарифам в...
Отправлено: 25.12.20 - 21:34
Лично мне вот одно не понятно почему за одну и ту же услугу платить придется по разному, то есть за наличку дороже? Лично я дифференцированый тариф понимаю так, чем дальше едешь , тем больше платишь. А не то, что нам пытаются под этим пропихнуть. И удивительно то что, все молчат , закон о защите прав потребителей никто не читает что ли? Юристы ау, вы где?
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11384
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Отправлено: 26.12.20 - 00:46
Ещё раз для подгрызающих деревья.
При введении в действии кольца МЦК больше месяца абсолютно все пассажиры (несколько миллионов в день) ездили бесплатно.
После запуска двух диаметров МЦД пассажиры несколько недель ездили бесплатно (еще несколько миллионов в день).
Пересадка с МЦД на метро абсолютно бесплатна и сейчас. ДЛЯ ВСЕХ!
Проезд для пенсионеров бесплатный на всех 11 видах общественного транспорта, по городу, и включая позда Экспресс по всему региону.
Мамы трех детей тоже бесплатно ездят на всех видах общественного транспорта.
Все государственные и муниципальные музеи, выставки, галлереи, детские развлечения из нескольких тысяч Санкт-Петербурга и Москвы для них бесплатны! Или если другой ведомственной подчиненности, то за 50% цены билета.
Стыдно наверное быть жуликами?
Причём жадными жуликами?
[Исправлено: Серый волк, 25.12.2020 - 21:50]
При введении в действии кольца МЦК больше месяца абсолютно все пассажиры (несколько миллионов в день) ездили бесплатно.
После запуска двух диаметров МЦД пассажиры несколько недель ездили бесплатно (еще несколько миллионов в день).
Пересадка с МЦД на метро абсолютно бесплатна и сейчас. ДЛЯ ВСЕХ!
Проезд для пенсионеров бесплатный на всех 11 видах общественного транспорта, по городу, и включая позда Экспресс по всему региону.
Мамы трех детей тоже бесплатно ездят на всех видах общественного транспорта.
Все государственные и муниципальные музеи, выставки, галлереи, детские развлечения из нескольких тысяч Санкт-Петербурга и Москвы для них бесплатны! Или если другой ведомственной подчиненности, то за 50% цены билета.
Стыдно наверное быть жуликами?
Причём жадными жуликами?
[Исправлено: Серый волк, 25.12.2020 - 21:50]
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Отправлено: 26.12.20 - 01:19
Цитата-/детские развлечения из нескольких тысяч Санкт-Петербурга и Москвы для них бесплатны!/
А в Нью-Йорке бомжам по 1 тысяче долларов раздают бесплатно
Чем Москва может ответить?
А Санкт Педербург?
А в Нью-Йорке бомжам по 1 тысяче долларов раздают бесплатно
Чем Москва может ответить?
А Санкт Педербург?
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11384
Re: Введение проезда по дифференцированным тарифам в...
Отправлено: 28.12.20 - 00:37
К сведению врущих форумных шпиков из акунаматата.
Проезд для пенсионеров бесплатный на 11 видах общественного транспорта.
Проезд для мам троих детей бесплатный, для мам и для детей по соцкартам.
Продуктовая помощь на троих детей для знакомой была настолько велика, что оказалась в объёме полного холодильника за раз, её непонятно как было дотащить даже на бесплатном общественном до дома.
Пришлось каршеринг использовать
В сумме за год это намного больше 1штукобакса.
Но вы же враль нурлыкунский, продавший Родину!
Вам посты важны гадкие и подлые... для ваших изменников заказчиков.
Проезд для пенсионеров бесплатный на 11 видах общественного транспорта.
Проезд для мам троих детей бесплатный, для мам и для детей по соцкартам.
Продуктовая помощь на троих детей для знакомой была настолько велика, что оказалась в объёме полного холодильника за раз, её непонятно как было дотащить даже на бесплатном общественном до дома.
Пришлось каршеринг использовать
В сумме за год это намного больше 1штукобакса.
Но вы же враль нурлыкунский, продавший Родину!
Вам посты важны гадкие и подлые... для ваших изменников заказчиков.
Введение проезда по дифференцированным тарифам в костанайских автобусах отодвигается до 1 февраля 2021 года
Отправлено: 28.12.20 - 10:20
Цитата-/Продуктовая помощь на троих детей для знакомой была настолько велика, что оказалась в объёме полного холодильника за раз, её непонятно как было дотащить даже на бесплатном общественном до дома./
Верю просто беру и верю как и твоему пастору Навальному с трусами
А теперь вопрос на засыпку если в России все так круто то почему ты выступаешь за смену режима Путина? Ведь Навальный именно этого хочет так?)
Верю просто беру и верю как и твоему пастору Навальному с трусами
А теперь вопрос на засыпку если в России все так круто то почему ты выступаешь за смену режима Путина? Ведь Навальный именно этого хочет так?)
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