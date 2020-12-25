Отправлено: - 13:23

отодвигается до 1 февраля 2021 года

постановление о вводе дифтарифов должно пройти аникоррупционную экспертизу.

Цитата:Ну не удивительно... и, наверняка, не последний перенос. Судя по тому, что квартет из перевозчиков, акимата, алемпэй и народа напоминает басню Крылова... а вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь...Согласия пока нет, как нет и четкого соблюдения новых правил, в первую очередь, самими перевозчиками. Нет и четких разъяснений по каждому способу оплаты. Информация,написанная доступным языком, должна быть в сми, на остановках, в автобусах.Цитата:А если не пройдет, то что? Вся эта возня окажется не нужной?А ажиотаж на почтах, столпотворение и беготня, на которое в очередной раз обрекли людей, прежде всего пенсионеров... А где Нечитайло со своими нормами социальных дистанций и возрастных ограничений 65+ ???Оказывается все это можно?Я удивляюсь, неужели изобретают велосипед? В некоторых городах же наладили и работает. Зачем придумывать? Такое ощущение, что решили по сговору обеспечить на плаву одну известную контору за счет детей и пенсионеров.