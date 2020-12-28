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≡ Ашимбаев высказался о налоге при снятии пенсионных накоплений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40599
Ашимбаев высказался о налоге при снятии пенсионных накоплений
Отправлено: 28.12.20 - 09:32
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Недавно Парламент совместно с правительством внес изменения в Налоговый кодекс. Ашимбаев остановился на возможности для людей снять досрочно часть своих пенсионных накоплений.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10214
Re: Ашимбаев высказался о налоге при снятии пенсионных...
Отправлено: 28.12.20 - 09:32
#1
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//налог составит 100 тысяч тенге. И новой нормой предусмотрено, что он может сразу не платить, а выплачивать его в рассрочку в течение 16 лет после выхода на пенсию//

да, по 500 тенге каждый месяц.
при том что 16+63= 79, а средняя продолжительность
жизни 73,как пишут.
популизм.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4355
Re: Ашимбаев высказался о налоге при снятии пенсионных...
Отправлено: 28.12.20 - 10:20
#2
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Лям получи черпаком, а стольник потом по чайной ложке,нелогичность большинства решении наших депутатов говорит о компетенции этих людей. Например чем думали про стометровки, они объясняли , мол ученик-студент дальше сто метров не пойдет, лениться будет.
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