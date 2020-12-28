Re: Ашимбаев высказался о налоге при снятии пенсионных...

Отправлено: - 09:32

//налог составит 100 тысяч тенге. И новой нормой предусмотрено, что он может сразу не платить, а выплачивать его в рассрочку в течение 16 лет после выхода на пенсию//



да, по 500 тенге каждый месяц.

при том что 16+63= 79, а средняя продолжительность

жизни 73,как пишут.

популизм.