Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря. Читать новость
И так у нас в клубе знатоков появился телезритель Абайка с номерочком 95. Он показывает номерочек во все камеры, чтоб его бухгалтерия заметила и не ошиблась в начислении ночных.
Трудно им стало последнее время! Приходится уже третий раз в середине ночи по астанинскому неправильному времени сидеть до часа ночи! Вот например сегодня 26 декабря он последний перед сном накалякал в 01:16 и ушел в нурлыкунские баиньки, а появился на форуме не утром! А только в 15:23. Первый пост написал в этой ветке в 15:40, и писал весь день только по поводу времени, больше нигде. Закончил трудовую деятельность в 17:49 последним постом и довольный работой, как любой служащий завязал шнурки на ботинках и к 18 как положено покинул службу.
А тут такая беда пребеда к полуночи его опять вызволи, опять ночью! Он даже всех прощает уже!
Ему бы удобнее было жить по поясному времени к нам ближе, чтоб в час ночи домой не переться. Но он готов героически страдать. Ведь его насяльники любят неизвестно почему чужой часовой пояс!
Итак уважаемые знатоки. У нас на кону новый вопрос.
Почему нашальники телезрителя Абайки (с номерком 95) Очень не хотят чтоб население жило в естественном часовом поясе. Обсуждение началось!
Есть вариант, что в акимате очень плохо с устным счётом, они просто все время сбиваются когда совещание в ацтанах, то опаздывают на час, то раньше появляются. Сложнейшее арифметическое действие +1 или -1 для них трудновыполнимо.
- Так одна версия есть. - Ещё, думаем, думаем.
Еще вариант, что начальники абайки таджики на маршрутках Нурстан - Костанай и раньше у них все время ломались китайские часы, когда они их подводили на час назад.
- Так время, время... Кто будет отвечать?
А пока капитан выбирает, специально для телезрителя Абайка на нашем мониторе Маршрутка на маршруте Санкт-Петербург - Москва На заднем плане снимка виден вагон старого Невского экспресса
в министерстве ответят Ведлер и К: - "...мы получили ваш иск, вы что там рамсы попутали, совсем от безделья охренели, мы же хотели вас перевести время вместе с кызылординцами, вы сами ответили, что не надо вас переводить, вот и ваш официальный ответ от такого то числа за таким то номером и с подписью такого то чиновника..."
Ведлер и К: "....это не НАРОД вам ответил, а областной аким выразил своё личное мнение, а так как мы вместе с Денисовым и передовыми учёными из Кызылорды ( на Костанайщине нет передовых учёных, одни ретрограды) считаем что мы ущемлены в том то и в чём то, то и требуем от вас перевести наше, костанайское время, на уровень с кызылординцами....."
Министерство: "... задолбали вы со своим переводом, тут коронавирус, Новый Год, корпоративы, конец года, отчёты, а вы носитесь со своим переводом, не смешите людей , отзывайте свой бестолковый иск и сначала разберитесь там у себя между собой в области - нужен вам этот перевод или нет, а только потом и если лишь министерство виновато в этом, подавайте на нас в суд...."
Серый волк: Почему нашальники телезрителя Абайки (с номерком 95) Очень не хотят чтоб население жило в естественном часовом поясе. Обсуждение началось!
Насальника А. осенама хочет перебраться в город А. , там финансы покруче маячат, поэтому репутасия должна быть не запятнана какими-то неудобными людишками, с неудобными желаниями и взглядами. Отсюда и тормоз проблемы и даже её замалчивание, сокрытие и вранье, что такой вопрос не поднимался. Не нужны насальнику А. лишние вопросы от небожителей города А. и тогда, наверняка, сбудется карьерный рост.
Цитата-/Вот например сегодня 26 декабря он последний перед сном накалякал в 01:16 и ушел в нурлыкунские баиньки, а появился на форуме не утром! А только в 15:23. Первый пост написал в этой ветке в 15:40, и писал весь день только по поводу времени, больше нигде.Закончил трудовую деятельность в 17:49/
Ну вот,1 этап лечения пациента закончен
Пациенту привито новое хобби следить за временем моего посещения форума
Осталось ещё 5 этапов лечения
И так,слюни изо рта надо ему убрать,салфеткой подтереть или пусть втянет обратно? Вопрос который надо решить
Цитата-/Насальника А. осенама хочет перебраться в город А. , там финансы покруче маячат, поэтому репутасия должна быть не запятнана какими-то неудобными людишками, с неудобными желаниями и взглядами./
Так и було
Юджин как в лужу подглядывает И я уверен Юджин с пинка в дверь заходит к своему насяльнику тов.С И крчит ему в лицо Ты! Тов.С-нурлыкун который свою потную ручку поднимает на любое решение властей! То перевод то переименование! И мне противно от тебя нурлыкун зарплату получать! (Кидает ему пачку денег в лицо) Подавись нурлыкун А я гордый,свободолюбивый урбанист! Буду травку с дачи жевать! Но твои нурлыкунские жалкие гроши получать не намерен!
Когда котейке делать нечего - он себе...находит вобщем чем заняться.+1 -1... Как жили-были так и будете жить. Коронавирус не испарится от перевода часов. Продукты не станут от этого дешевле,да и зарплаты не увеличатся. А когда там солнце встаёт большинству как-то до одного места. Одни встают когда на дворе рань,а другие храпят до полудня. Господа! Новый год на носу! Ставьте ёлку,стругайте салаты. Зачем на праздники этот негатив? Оставьте все плохое! Загадывайте желания и айда в новый год! К новым горизонтам! Всем здоровья,мира и добра!
Хочу подарить вам для использования в хозяйстве города дрессированного клоуна нурлыкуна! Более интересного к сожалению пока не могу!
Уже четвёртую ночь он появляется в нерабочее время по первом вызову! Достаточно неплохо для криворуких бездельников в акимате!
Ну уж какого смог вам добыть - такой есть.
Извиняйте, что зимбабвийского уровня. У них напряженка с кадрами.
В их сборном приезжем цирке некому даже простейший цирковой номерок, на одном колесе качественно по арене ездить - как выезжают, так сразу падают!
Управление клоуном бесплатное и предельно простое.
Все механизмы управления прекрасно видны в этой ветке, если её прочитать внимательно.
Просто вписываете правду и ОНО появляется!
Цитата:
yudjin: Насальника А. осенама хочет перебраться в город А. , там финансы покруче маячат, поэтому репутасия должна быть не запятнана какими-то неудобными людишками,
Абсолютно правильный ответ знатока!
Вы просто не представляете каких трудов стоило при этой их общей наплевательности на жителей и криворукости выдрессировать стабильное появление клоуна в ветке форума ночью по условному рефлексу на сообщения!
В общем дарю его горожанам! Пользуйтесь на здоровье!
Акимат, догрызающий деревья на улицах города, всё равно вам ничего больше путного, кроме этого клоуна дать не сможет!
Да и вообще хоть раз у них что-то получилось исправное, и даже почти наверняка вылезающее на форуме по условному рефлексу на сообщения пользователей!
Всех с наступающим через несколько дней Новым годом по неправильному часовому поясу!
Можете отметить его по неправильному времени. Потом по правильному поясному. Потом по традиции под бой Курантов!
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