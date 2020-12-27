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≡ Возвращение в "красную зону" при снижении темпа прироста заболеваемости КВИ прокомментировали в акимате Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40599
Возвращение в "красную зону" при снижении темпа прироста заболеваемости КВИ прокомментировали в акимате Костанайской области
Отправлено: 27.12.20 - 23:46
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Вопрос о том, почему Костанайская область вновь объявлена "красной зоной" по заболеваемости КВИ, журналисты местных СМИ задали сегодня в чате областного информационного штаба. И вот что ответил на него пресс-секретарь акима области Саят ЖУСУПОВ.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1767
Возвращение в "красную зону" при снижении темпа прироста заболеваемости КВИ прокомментировали в акимате Костанайской области
Отправлено: 27.12.20 - 23:46
#1
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Чушь полная!
Игры эти уже просто ....!
Уже б не позорились, просто с умным видом вещали "Патамушта-патамушта!"
Поймали "свою игру", теперь @рен они узду снимут! Власть сладка, в тысячу крат она слаще, когда абсолютна.
Смотрели предновогодний выпуск доктора Мясникова? Наконец прозвучало про манипуляции, власть страха, заработок на вакцине и ажиотаже...короче, скоро многое наружу выйдет...
А местным чего делать?! Приходится как то это всё комментировать.
Рука-лицо, как обычно

[Исправлено: Горожанин_kst, 28.12.2020 - 00:15]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
36
Re: Возвращение в "красную зону" при снижении темпа...
Отправлено: 28.12.20 - 08:32
#2
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согласен с Горожанином. Неожиданно власть получила очень удобный для себя инструмент воздействия на массы. Тем более, что постоянно держат в тумане истинные цифры по заболеваемости. Трудно перепроверить. А в непорядочных властных руках эту ситуацию можно постоянно держать в свою пользу.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9859
Re: Возвращение в "красную зону" при снижении темпа...
Отправлено: 28.12.20 - 08:48
#3
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Летом астана била рекорды по заболевшим. Щас там тишь да гладь. На днях с Костаная поехали на соревнование дети 2008г-2009г. Нету не каких ограничений. Мутно это все как то. У нас есть зараженые у них типа нету.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10214
Возвращение в "красную зону" при снижении темпа прироста заболеваемости КВИ прокомментировали в акимате Костанайской области
Отправлено: 28.12.20 - 09:36
#4
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предложения какие?
отменить все запреты?
а может перед этим экскурсию в инфекционный стационар,
в реанимацию?
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