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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40598
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
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Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9475
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 14:13
#30
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Цитата:
ACROS:
корпоративные борцы с коррупции

В следующей серии:
Корпоративные борцы с наркотиками были остановлены за превышение корпоративным дорожным патрулем :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1298
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 14:39
#31
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Цитата:
maxsaf:
я подскажу


Ооо, тогда вам в партийные выборные списки в одну из местных партий и прямиком в Мажилис.Цитата:


maxsaf:
ваша фраза


Фраза не моя, не я автор; она к цинично-потребительскому отношению автора статьи к своей родине.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9475
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 18:43
#32
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Цитата:
ACROS:
она к цинично-потребительскому отношению автора статьи к своей родине.

А вы тоже могли бы и с большой буквы, для начала, написать :lol:
Родина ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4354
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 19:07
#33
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На все темы человек даёт свое мнение!
Чем он хуже многорукого ерболки, который и насосы чинит и договора составляет
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
763
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:13
#34
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В который раз убеждаюсь, и уже практически, убеждён. Что блоггер это не профессия- это веления души. Всмысле желание излить свои мысли (если их можно так назвать), широкому кругу обывателей с целью хайпнуть побольше известности. Широкой известности в узких (пока) кругах.
А какие темы вызывают наибольший ажиотаж?
Это, нацвопрос, эмиграция и сепаратизм. Этакая ,,охота на ведьм,,.
8-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1298
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:20
#35
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Цитата:
maxsaf:
с большой


Родина есть родина - не бывает "малой" и прочих родин: она одна - хоть с какой буквы пиши.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
763
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:25
#36
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Цитата:
Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Эти причины волнуют каждого нормального человека. Это коррупция, экология, низкое качество образования и медицины, отсутствие нормального будущего для детей, нарастающая нетерпимость и агрессия в обществе. Если вы спросите людей о том, почему они покидают страну, всегда прозвучат какие-то такие причины. Они одинаковы для всех.

Коррупция?
Экология?
Так себе причины!
И только блоггер начал подписаться к
Цитата:
нарастающая нетерпимость и агрессия в обществе.
:oops:
И тут же испугавшись своих через чур смелых мыслей, пытается отыграть назад Цитата:
Они одинаковы для всех.

:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6346
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:36
#37
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Цитата-/Чем он хуже многорукого ерболки, который и насосы чинит и договора составляет/



У многорукого ерболки только тендер под который он может нанимать рабочих,одного для договоров другого для починки насосов-посредник он

А тут человек имеет мнение по каждому вопросу,не спорю может он эрудит,но что-то подозрительно его пиарят сейчас везде

Прям биографию делают нашему рыжему)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
763
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:43
#38
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По моему все проще. Ктото, не будем говорить кто, планомерно но методично, вбивает клин в межнациональные отношения казахстанского общества.
По сути,перед русскоязычными сейчас представлен выбор.
Либо ты гость, идиот или акупан (сохраняю орфографию оригинала). На казахской земле.
Либо патриот. Со всеми вытекающими причинными следствиями.
Из России, а заодно, из русскоязычных, лепят собирательный образ врага суверенного Казахстана.
Логическая цепочка:
Никонов сказал плохо, значит он враг. Заодно, Россия, русские, ну и далее русскоязычные Казахстана.
И уже от русскоязычных Казахстана, требуют доказательств, что они патриоты, а не (сохраняю орфографию):
Сепаратис, шавинис, акупан и гастербайтер...
:-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1298
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 21:03
#39
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Цитата:
Coopidon:
Ктото


Фамилию, можно назвать? Чего или кого вы боитесь?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1122
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 23:00
#40
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Цитата:
maxsaf: Новый британский вирус де появился


Уже, пишут, и тот не новый. Сегодня появился новый южноафриканский ;-)

Цитата:
ACROS:
И второй путь, который избрали


Что-то всё черно-белым получается. Или красно-белым. Как мне кажется, реальные люди они где-то между: делают карьеру, показывают прыть и патриотизм, любовь к партии и елбасы, а иногда и сами ловятся на коррупции. Примерно как Куандык Бишимбаев - болашаковец, образование в США, блестящая карьера с 20 лет. Что толкнуло на взятки? Явно же не низкая зарплата.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9475
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 23:11
#41
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Цитата:
Тот самый:
Что толкнуло на взятки? Явно же не низкая зарплата.

Ему дали образование, хорошую должность, но не предупредили, что там постоянно деньги в конвертах заносят. А вот мне никто ниче не давал, ну и соответственно денег никто мне не заносил)) А то уже с судимостью был бы тоже :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1204
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 23:13
#42
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Цитата:
maxsaf:

Махновщина какая-то. В каждой деревне своя банда.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9475
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 23:15
#43
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Цитата:
Coopidon:
По моему все проще. Ктото, не будем говорить кто, планомерно но методично, вбивает клин в межнациональные отношения казахстанского общества.

Вы фильм "Плач великой степи" смотрели?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9475
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 23:17
#44
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Цитата:
КГСПС:
В каждой деревне своя банда.

Возможно, но мне об этом ничего не известно ))
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