Отправлено: - 20:25

Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Эти причины волнуют каждого нормального человека. Это коррупция, экология, низкое качество образования и медицины, отсутствие нормального будущего для детей, нарастающая нетерпимость и агрессия в обществе. Если вы спросите людей о том, почему они покидают страну, всегда прозвучат какие-то такие причины. Они одинаковы для всех.

нарастающая нетерпимость и агрессия в обществе.

Они одинаковы для всех.

Цитата:Коррупция?Экология?Так себе причины!И только блоггер начал подписаться кЦитата:И тут же испугавшись своих через чур смелых мыслей, пытается отыграть назад Цитата: