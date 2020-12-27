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Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40597
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
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Читать новость
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 14:13
Цитата:
В следующей серии:
Корпоративные борцы с наркотиками были остановлены за превышение корпоративным дорожным патрулем
ACROS:
корпоративные борцы с коррупции
корпоративные борцы с коррупции
В следующей серии:
Корпоративные борцы с наркотиками были остановлены за превышение корпоративным дорожным патрулем
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 14:39
Цитата:
Ооо, тогда вам в партийные выборные списки в одну из местных партий и прямиком в Мажилис.Цитата:
maxsaf:
ваша фраза
Фраза не моя, не я автор; она к цинично-потребительскому отношению автора статьи к своей родине.
maxsaf:
я подскажу
я подскажу
Ооо, тогда вам в партийные выборные списки в одну из местных партий и прямиком в Мажилис.Цитата:
maxsaf:
ваша фраза
Фраза не моя, не я автор; она к цинично-потребительскому отношению автора статьи к своей родине.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 18:43
Цитата:
А вы тоже могли бы и с большой буквы, для начала, написать
Родина
ACROS:
она к цинично-потребительскому отношению автора статьи к своей родине.
она к цинично-потребительскому отношению автора статьи к своей родине.
А вы тоже могли бы и с большой буквы, для начала, написать
Родина
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4354
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 19:07
На все темы человек даёт свое мнение!
Чем он хуже многорукого ерболки, который и насосы чинит и договора составляет
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:13
В который раз убеждаюсь, и уже практически, убеждён. Что блоггер это не профессия- это веления души. Всмысле желание излить свои мысли (если их можно так назвать), широкому кругу обывателей с целью хайпнуть побольше известности. Широкой известности в узких (пока) кругах.
А какие темы вызывают наибольший ажиотаж?
Это, нацвопрос, эмиграция и сепаратизм. Этакая ,,охота на ведьм,,.
А какие темы вызывают наибольший ажиотаж?
Это, нацвопрос, эмиграция и сепаратизм. Этакая ,,охота на ведьм,,.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:20
Цитата:
Родина есть родина - не бывает "малой" и прочих родин: она одна - хоть с какой буквы пиши.
maxsaf:
с большой
с большой
Родина есть родина - не бывает "малой" и прочих родин: она одна - хоть с какой буквы пиши.
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:25
Цитата:
Коррупция?
Экология?
Так себе причины!
И только блоггер начал подписаться к
Цитата:
И тут же испугавшись своих через чур смелых мыслей, пытается отыграть назад Цитата:
Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Эти причины волнуют каждого нормального человека. Это коррупция, экология, низкое качество образования и медицины, отсутствие нормального будущего для детей, нарастающая нетерпимость и агрессия в обществе. Если вы спросите людей о том, почему они покидают страну, всегда прозвучат какие-то такие причины. Они одинаковы для всех.
Коррупция?
Экология?
Так себе причины!
И только блоггер начал подписаться к
Цитата:
нарастающая нетерпимость и агрессия в обществе.
И тут же испугавшись своих через чур смелых мыслей, пытается отыграть назад Цитата:
Они одинаковы для всех.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6342
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:36
Цитата-/Чем он хуже многорукого ерболки, который и насосы чинит и договора составляет/
У многорукого ерболки только тендер под который он может нанимать рабочих,одного для договоров другого для починки насосов-посредник он
А тут человек имеет мнение по каждому вопросу,не спорю может он эрудит,но что-то подозрительно его пиарят сейчас везде
Прям биографию делают нашему рыжему)
У многорукого ерболки только тендер под который он может нанимать рабочих,одного для договоров другого для починки насосов-посредник он
А тут человек имеет мнение по каждому вопросу,не спорю может он эрудит,но что-то подозрительно его пиарят сейчас везде
Прям биографию делают нашему рыжему)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 20:43
По моему все проще. Ктото, не будем говорить кто, планомерно но методично, вбивает клин в межнациональные отношения казахстанского общества.
По сути,перед русскоязычными сейчас представлен выбор.
Либо ты гость, идиот или акупан (сохраняю орфографию оригинала). На казахской земле.
Либо патриот. Со всеми вытекающими причинными следствиями.
Из России, а заодно, из русскоязычных, лепят собирательный образ врага суверенного Казахстана.
Логическая цепочка:
Никонов сказал плохо, значит он враг. Заодно, Россия, русские, ну и далее русскоязычные Казахстана.
И уже от русскоязычных Казахстана, требуют доказательств, что они патриоты, а не (сохраняю орфографию):
Сепаратис, шавинис, акупан и гастербайтер...
По сути,перед русскоязычными сейчас представлен выбор.
Либо ты гость, идиот или акупан (сохраняю орфографию оригинала). На казахской земле.
Либо патриот. Со всеми вытекающими причинными следствиями.
Из России, а заодно, из русскоязычных, лепят собирательный образ врага суверенного Казахстана.
Логическая цепочка:
Никонов сказал плохо, значит он враг. Заодно, Россия, русские, ну и далее русскоязычные Казахстана.
И уже от русскоязычных Казахстана, требуют доказательств, что они патриоты, а не (сохраняю орфографию):
Сепаратис, шавинис, акупан и гастербайтер...
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 21:03
Цитата:
Фамилию, можно назвать? Чего или кого вы боитесь?
Coopidon:
Ктото
Ктото
Фамилию, можно назвать? Чего или кого вы боитесь?
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