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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 9469
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 00:12
Цитата:
Абайки таких "душевных" сепаратистами называют, ну этих, которые на Россию поглядывают и ее успехам радуются.
Гога:
А может все ж душой он там , в России ?? Ждать не долго , скоро сам ответить , да так , что никому мало не покажется
А может все ж душой он там , в России ?? Ждать не долго , скоро сам ответить , да так , что никому мало не покажется
Абайки таких "душевных" сепаратистами называют, ну этих, которые на Россию поглядывают и ее успехам радуются.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 11:25
Для Макса-непонимающего а точнее делающего вид что он не понимает)
Пусть хоть о Монголии мечтает или о юлькином любимом гондурасе,пусть хоть всю стену обклеет фотками красной площади.Но вот если начнет утверждать я уезжать не собираюсь Но хочу чтобы Россия пришла сюда и забрала область тотвот это уже сепаратизм и ща такое бьют и плакать не дают)
Вот выйди у себя в деревне и крикни хочу чтобы Виннипега моя стала Американским штатом! Америка приди порядок наведи! То я уверен тебе сразу конная королевская полиция дубинку в одно место засунет за такое)
Пусть хоть о Монголии мечтает или о юлькином любимом гондурасе,пусть хоть всю стену обклеет фотками красной площади.Но вот если начнет утверждать я уезжать не собираюсь Но хочу чтобы Россия пришла сюда и забрала область тотвот это уже сепаратизм и ща такое бьют и плакать не дают)
Вот выйди у себя в деревне и крикни хочу чтобы Виннипега моя стала Американским штатом! Америка приди порядок наведи! То я уверен тебе сразу конная королевская полиция дубинку в одно место засунет за такое)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 11:26
Гога привет как дела? Какие новости по губеру вашему ?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 12:11
Зачем выходить и кричать.
Есть же референдумы.
Проводятся в разных странах.
В Испании,Каталония, например, в Великобритании.
В той же Канаде, по отделению Квебека.
Или в Украине. В 2014 году.
Где то голосуют большинство за, где то нет.
А тут представитель органов уже пугать всех начал. С какого то перепугу.
Кто дал установку?
Он не знает фактов, истории?
Ну тогда к гинекологу.
Есть же референдумы.
Проводятся в разных странах.
В Испании,Каталония, например, в Великобритании.
В той же Канаде, по отделению Квебека.
Или в Украине. В 2014 году.
Где то голосуют большинство за, где то нет.
А тут представитель органов уже пугать всех начал. С какого то перепугу.
Кто дал установку?
Он не знает фактов, истории?
Ну тогда к гинекологу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 12:12
Гога только по ночам.
Свечку держит.
Мой зам.
Ночной директор.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 13:10]
Свечку держит.
Мой зам.
Ночной директор.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 13:10]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 14:14
Цитата:
Германия 2:14 вчера одной команде.
Главное участие.
drakon:
Казахстана?..
Казахстана?..
Германия 2:14 вчера одной команде.
Главное участие.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:18
Цитата:
Как это - печально, для меня...
alex_60:
Германия 2:14 вчера одной команде.
Германия 2:14 вчера одной команде.
Как это - печально, для меня...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:23
Цитата:
Да знал, что расстрою.
Поэтому оттягивал момент.
drakon:
Как это - печально, для меня
Как это - печально, для меня
Да знал, что расстрою.
Поэтому оттягивал момент.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:30
Турция. Ранее бронирование. 2021.
Вылеты из Кустаная.
Посмотрим цены в наши любимые отели.
Вылеты из Кустаная.
Посмотрим цены в наши любимые отели.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:33
Цитата:
В Туристе, КОстаная?...
alex_60:
Посмотрим цены в наши любимые отели.
Посмотрим цены в наши любимые отели.
В Туристе, КОстаная?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:40
Цитата -/Он не знает фактов, истории?Ну тогда к гинекологу./
А ты что когда не знаешь фактов сразу идёшь к гинекологу ? И что когда на следующий прием?)
Цитата-/Есть же референдумы.Проводятся в разных странах./
Чет Россия не даёт разрешения на такие референдумы,Чечня хотела отделится,так России это не понравилось,а вот когда крым решил референдум провести под дулами автоматов спецназа ГРУ без опазновательных знаков, так это воля народа)
Или Это другое?
А ты что когда не знаешь фактов сразу идёшь к гинекологу ? И что когда на следующий прием?)
Цитата-/Есть же референдумы.Проводятся в разных странах./
Чет Россия не даёт разрешения на такие референдумы,Чечня хотела отделится,так России это не понравилось,а вот когда крым решил референдум провести под дулами автоматов спецназа ГРУ без опазновательных знаков, так это воля народа)
Или Это другое?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:47
Цитата:
Я же не пугало как ты.
Ну или пукалка скорее.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 15:48]
abaika95:
А ты что когда не знаешь фактов сразу идёшь к гинекологу ? И что когда на следующий прием?)
А ты что когда не знаешь фактов сразу идёшь к гинекологу ? И что когда на следующий прием?)
Я же не пугало как ты.
Ну или пукалка скорее.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 15:48]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:50
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:51
Цитата:
Ну в Кустанае порядка ста турагенств
Было до пандемии.
Крупные остались так понимаю.
Они чартеры и организуют.
drakon:
В Туристе, КОстаная?...
В Туристе, КОстаная?...
Ну в Кустанае порядка ста турагенств
Было до пандемии.
Крупные остались так понимаю.
Они чартеры и организуют.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:54
Цитата:
Тебе к гинекологу по мозгу сначала.
Он там пошевилит извилины,.,и решит какой орган удалить.
Но ты не бойся, не обязательно голову.
abaika95:
постоянный клиент гинекологии Незнаю че тебе гинеколог там чинит? Но явно что-то важное
постоянный клиент гинекологии Незнаю че тебе гинеколог там чинит? Но явно что-то важное
Тебе к гинекологу по мозгу сначала.
Он там пошевилит извилины,.,и решит какой орган удалить.
Но ты не бойся, не обязательно голову.
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