Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-11°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 980 из 981«1...978979980981»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9469
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 00:12
#14686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А может все ж душой он там , в России ?? Ждать не долго , скоро сам ответить , да так , что никому мало не покажется

Абайки таких "душевных" сепаратистами называют, ну этих, которые на Россию поглядывают и ее успехам радуются. :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6341
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 11:25
#14687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для Макса-непонимающего а точнее делающего вид что он не понимает)


Пусть хоть о Монголии мечтает или о юлькином любимом гондурасе,пусть хоть всю стену обклеет фотками красной площади.Но вот если начнет утверждать я уезжать не собираюсь Но хочу чтобы Россия пришла сюда и забрала область тотвот это уже сепаратизм и ща такое бьют и плакать не дают)



Вот выйди у себя в деревне и крикни хочу чтобы Виннипега моя стала Американским штатом! Америка приди порядок наведи! То я уверен тебе сразу конная королевская полиция дубинку в одно место засунет за такое)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6341
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 11:26
#14688
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога привет как дела? Какие новости по губеру вашему ?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 12:11
#14689
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем выходить и кричать.
Есть же референдумы.
Проводятся в разных странах.
В Испании,Каталония, например, в Великобритании.
В той же Канаде, по отделению Квебека.
Или в Украине. В 2014 году.
Где то голосуют большинство за, где то нет.

А тут представитель органов уже пугать всех начал. С какого то перепугу.
Кто дал установку?
Он не знает фактов, истории?
Ну тогда к гинекологу.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 12:12
#14690
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога только по ночам.
Свечку держит.
Мой зам.
Ночной директор.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 13:10]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 14:14
#14691
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Казахстана?..

Германия 2:14 вчера одной команде.
Главное участие.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20716
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:18
#14692
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Германия 2:14 вчера одной команде.

Как это - печально, для меня... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:23
#14693
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как это - печально, для меня


Да знал, что расстрою.
Поэтому оттягивал момент.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:30
#14694
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турция. Ранее бронирование. 2021.
Вылеты из Кустаная.
Посмотрим цены в наши любимые отели.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20716
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:33
#14695
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Посмотрим цены в наши любимые отели.

В Туристе, КОстаная?... :lol: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6341
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:40
#14696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -/Он не знает фактов, истории?Ну тогда к гинекологу./


А ты что когда не знаешь фактов сразу идёшь к гинекологу ? И что когда на следующий прием?)



Цитата-/Есть же референдумы.Проводятся в разных странах./


Чет Россия не даёт разрешения на такие референдумы,Чечня хотела отделится,так России это не понравилось,а вот когда крым решил референдум провести под дулами автоматов спецназа ГРУ без опазновательных знаков, так это воля народа)


Или Это другое?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:47
#14697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ты что когда не знаешь фактов сразу идёшь к гинекологу ? И что когда на следующий прием?)


Я же не пугало как ты.
Ну или пукалка скорее.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 15:48]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6341
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:50
#14698
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:51
#14699
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Туристе, КОстаная?...


Ну в Кустанае порядка ста турагенств
Было до пандемии.
Крупные остались так понимаю.
Они чартеры и организуют.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10211
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 27.12.20 - 15:54
#14700
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
постоянный клиент гинекологии Незнаю че тебе гинеколог там чинит? Но явно что-то важное


Тебе к гинекологу по мозгу сначала.
Он там пошевилит извилины,.,и решит какой орган удалить.
Но ты не бойся, не обязательно голову.
Профайл
Страница 980 из 981«1...978979980981»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS