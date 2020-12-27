Отправлено: - 00:12

Гога:

А может все ж душой он там , в России ?? Ждать не долго , скоро сам ответить , да так , что никому мало не покажется

Цитата:Абайки таких "душевных" сепаратистами называют, ну этих, которые на Россию поглядывают и ее успехам радуются.