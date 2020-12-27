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≡ "Голосистых" много - Божко о мажилисменах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40596
"Голосистых" много - Божко о мажилисменах
Отправлено: 27.12.20 - 12:04
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"Можно, конечно, встать и сказать, что "у нас все плохо", дешевую популярность поиметь. У нас очень жесткая конкуренция, направленная на конструктивизм", - резюмировал заместитель председателя Мажилиса.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6337
Re: "Голосистых" много - Божко о мажилисменах
Отправлено: 27.12.20 - 12:04
#1
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Цитата-/Можно, конечно, встать и сказать, что "у нас все плохо", дешевую популярность поиметь./




Это к Ержану блогеру надо
Его тема
Но это хотябы понятно когда Ержан встает и говорит что все плохо вокруг

А вот когда поуеховший серый волк истерику поднимает что его в Москве в трамвае бесплатно покатали а в Костанае нет....вот это непонятно для кого он это пишет?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9467
Re: "Голосистых" много - Божко о мажилисменах
Отправлено: 27.12.20 - 13:28
#2
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Цитата:
abaika95:
вот это непонятно для кого он это пишет?

Он тоже блогер, в поисках своего читателя ;-)
Профайл
Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2066
"Голосистых" много - Божко о мажилисменах
Отправлено: 27.12.20 - 13:36
#3
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Цитата:
maxsaf:
Он тоже блогер, в поисках своего читателя


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