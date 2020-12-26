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Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40596
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11381
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 21:22
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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- 6337
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 23:23
Цитата-/но покусали её абайки в акимате/
Серому прощается он таджик водитель в маршрутке курсирующий между Москвой и Питером
Дракону прощается он просрочки накушамшись несёт что видит
А вам не прощается
К чему ваша реприза ко мне? Обиженный стали? Или пациент ?
[Исправлено: abaika95, 26.12.2020 - 23:24]
Серому прощается он таджик водитель в маршрутке курсирующий между Москвой и Питером
Дракону прощается он просрочки накушамшись несёт что видит
А вам не прощается
К чему ваша реприза ко мне? Обиженный стали? Или пациент ?
[Исправлено: abaika95, 26.12.2020 - 23:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20710
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 23:56
Цитата:
Что - вижу, про то и - пою...
abaika95:
Дракону прощается он просрочки накушамшись несёт что видит
Дракону прощается он просрочки накушамшись несёт что видит
Что - вижу, про то и - пою...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
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- 11381
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 27.12.20 - 00:47
Цитата:
И так у нас в клубе знатоков появился телезритель Абайка с номерочком 95. Он показывает номерочек во все камеры, чтоб его бухгалтерия заметила и не ошиблась в начислении ночных.
Трудно им стало последнее время!
Приходится уже третий раз в середине ночи по астанинскому неправильному времени сидеть до часа ночи!
Вот например сегодня 26 декабря он последний перед сном накалякал в 01:16 и ушел в нурлыкунские баиньки, а появился на форуме не утром! А только в 15:23. Первый пост написал в этой ветке в 15:40, и писал весь день только по поводу времени, больше нигде.
Закончил трудовую деятельность в 17:49 последним постом и довольный работой, как любой служащий завязал шнурки на ботинках и к 18 как положено покинул службу.
А тут такая беда пребеда к полуночи его опять вызволи, опять ночью!
Он даже всех прощает уже!
Ему бы удобнее было жить по поясному времени к нам ближе, чтоб в час ночи домой не переться.
Но он готов героически страдать.
Ведь его насяльники любят неизвестно почему чужой часовой пояс!
drakon:
Что - вижу, про то и - пою...
Что - вижу, про то и - пою...
И так у нас в клубе знатоков появился телезритель Абайка с номерочком 95. Он показывает номерочек во все камеры, чтоб его бухгалтерия заметила и не ошиблась в начислении ночных.
Трудно им стало последнее время!
Приходится уже третий раз в середине ночи по астанинскому неправильному времени сидеть до часа ночи!
Вот например сегодня 26 декабря он последний перед сном накалякал в 01:16 и ушел в нурлыкунские баиньки, а появился на форуме не утром! А только в 15:23. Первый пост написал в этой ветке в 15:40, и писал весь день только по поводу времени, больше нигде.
Закончил трудовую деятельность в 17:49 последним постом и довольный работой, как любой служащий завязал шнурки на ботинках и к 18 как положено покинул службу.
А тут такая беда пребеда к полуночи его опять вызволи, опять ночью!
Он даже всех прощает уже!
Ему бы удобнее было жить по поясному времени к нам ближе, чтоб в час ночи домой не переться.
Но он готов героически страдать.
Ведь его насяльники любят неизвестно почему чужой часовой пояс!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11381
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 27.12.20 - 01:06
Итак уважаемые знатоки.
У нас на кону новый вопрос.
Почему нашальники телезрителя Абайки (с номерком 95)
Очень не хотят чтоб население жило в естественном часовом поясе.
Обсуждение началось!
Есть вариант, что в акимате очень плохо с устным счётом, они просто все время сбиваются когда совещание в ацтанах, то опаздывают на час, то раньше появляются.
Сложнейшее арифметическое действие +1 или -1 для них трудновыполнимо.
- Так одна версия есть.
- Ещё, думаем, думаем.
Еще вариант, что начальники абайки таджики на маршрутках Нурстан - Костанай и раньше у них все время ломались китайские часы, когда они их подводили на час назад.
- Так время, время... Кто будет отвечать?
А пока капитан выбирает, специально для телезрителя Абайка на нашем мониторе Маршрутка на маршруте Санкт-Петербург - Москва
На заднем плане снимка виден вагон старого Невского экспресса
[Исправлено: Серый волк, 26.12.2020 - 22:10]
У нас на кону новый вопрос.
Почему нашальники телезрителя Абайки (с номерком 95)
Очень не хотят чтоб население жило в естественном часовом поясе.
Обсуждение началось!
Есть вариант, что в акимате очень плохо с устным счётом, они просто все время сбиваются когда совещание в ацтанах, то опаздывают на час, то раньше появляются.
Сложнейшее арифметическое действие +1 или -1 для них трудновыполнимо.
- Так одна версия есть.
- Ещё, думаем, думаем.
Еще вариант, что начальники абайки таджики на маршрутках Нурстан - Костанай и раньше у них все время ломались китайские часы, когда они их подводили на час назад.
- Так время, время... Кто будет отвечать?
А пока капитан выбирает, специально для телезрителя Абайка на нашем мониторе Маршрутка на маршруте Санкт-Петербург - Москва
На заднем плане снимка виден вагон старого Невского экспресса
[Исправлено: Серый волк, 26.12.2020 - 22:10]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 706
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 27.12.20 - 06:52
Не думаю, что суд пойдет против власти, они заряжены на другое. Но пробовать надо. Иначе 13 месяц добавится неровен час
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1294
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 27.12.20 - 10:06
Цитата:
Скорее всего, сценарий примерно будет, таким:
в министерстве ответят Ведлер и К: - "...мы получили ваш иск, вы что там рамсы попутали, совсем от безделья охренели, мы же хотели вас перевести время вместе с кызылординцами, вы сами ответили, что не надо вас переводить, вот и ваш официальный ответ от такого то числа за таким то номером и с подписью такого то чиновника..."
Ведлер и К: "....это не НАРОД вам ответил, а областной аким выразил своё личное мнение, а так как мы вместе с Денисовым и передовыми учёными из Кызылорды ( на Костанайщине нет передовых учёных, одни ретрограды) считаем что мы ущемлены в том то и в чём то, то и требуем от вас перевести наше, костанайское время, на уровень с кызылординцами....."
Министерство: "... задолбали вы со своим переводом, тут коронавирус, Новый Год, корпоративы, конец года, отчёты, а вы носитесь со своим переводом, не смешите людей , отзывайте свой бестолковый иск и сначала разберитесь там у себя между собой в области - нужен вам этот перевод или нет, а только потом и если лишь министерство виновато в этом, подавайте на нас в суд...."
Дантист:
суд пойдет против
суд пойдет против
Скорее всего, сценарий примерно будет, таким:
в министерстве ответят Ведлер и К: - "...мы получили ваш иск, вы что там рамсы попутали, совсем от безделья охренели, мы же хотели вас перевести время вместе с кызылординцами, вы сами ответили, что не надо вас переводить, вот и ваш официальный ответ от такого то числа за таким то номером и с подписью такого то чиновника..."
Ведлер и К: "....это не НАРОД вам ответил, а областной аким выразил своё личное мнение, а так как мы вместе с Денисовым и передовыми учёными из Кызылорды ( на Костанайщине нет передовых учёных, одни ретрограды) считаем что мы ущемлены в том то и в чём то, то и требуем от вас перевести наше, костанайское время, на уровень с кызылординцами....."
Министерство: "... задолбали вы со своим переводом, тут коронавирус, Новый Год, корпоративы, конец года, отчёты, а вы носитесь со своим переводом, не смешите людей , отзывайте свой бестолковый иск и сначала разберитесь там у себя между собой в области - нужен вам этот перевод или нет, а только потом и если лишь министерство виновато в этом, подавайте на нас в суд...."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11381
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 27.12.20 - 12:49
Никогда ещё за всю историю выражение "акиматские временщики" не было столь буквально точным.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7086
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 27.12.20 - 13:36
Цитата:
Насальника А. осенама хочет перебраться в город А. , там финансы покруче маячат, поэтому репутасия должна быть не запятнана какими-то неудобными людишками, с неудобными желаниями и взглядами. Отсюда и тормоз проблемы и даже её замалчивание, сокрытие и вранье, что такой вопрос не поднимался. Не нужны насальнику А. лишние вопросы от небожителей города А. и тогда, наверняка, сбудется карьерный рост.
Серый волк:
Почему нашальники телезрителя Абайки (с номерком 95) Очень не хотят чтоб население жило в естественном часовом поясе. Обсуждение началось!
Почему нашальники телезрителя Абайки (с номерком 95) Очень не хотят чтоб население жило в естественном часовом поясе. Обсуждение началось!
Насальника А. осенама хочет перебраться в город А. , там финансы покруче маячат, поэтому репутасия должна быть не запятнана какими-то неудобными людишками, с неудобными желаниями и взглядами. Отсюда и тормоз проблемы и даже её замалчивание, сокрытие и вранье, что такой вопрос не поднимался. Не нужны насальнику А. лишние вопросы от небожителей города А. и тогда, наверняка, сбудется карьерный рост.
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