Прогноз на 5 дней
переменная облачность-13°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40596
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10201
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 11:37
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а да, по "ержан-блогерам" и еще один тип есть.
кто их навязывает нг?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10201
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 11:39
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это замена Шибаршина,Иванова, Денисова?
какой то наклон непонятный.
все блогеры- коренной , как их называют,национальности.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 11:50]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
610
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 12:03
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто их навязывает нг?

Мы приглашаем к сотрудничеству в рубрику "Мнения" всех, кто такое мнение умеет формулировать и при этом не нарушает законодательство РК и правила сайта. И мы надеемся, что темы, на которые высказываются эти люди, интересны нашим читателям. Ну а если вас наклон не устраивает, либо национальность, выход очень простой - не читайте.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1294
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 12:06
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, среди причин отьезда , поставил коррупцию на первое мест, и наверное не зря.
Если взять от всей суммы годовых госзакупок и тендеров всего лишь 10-30% откатов, то, по словам экс-президента Атамбаева, выйдет примерный годовой бюджет Кыргыстана. Раньше народ,давал имена приуроченные к каким то событиям или великим людям: Ким, Вилор,Мзлс, Гертруда и т.д., народ и сейчас не отступает от этой традиции: "десятипроцентник" или "тридцатипроцентник".

Автор, судя по фотографии ещё молод, из той категории, про которых говорят: будущее страны, им мол дальше руководит страной.
Молодым, можно избрать, как в анекдоте, два путя:
Первый - при удобном случае, (как планирует автор)накопив бабла на родине, свалить за бугор, мотивируя будущим детей, при этом похерив свой ауыл, свой город, своих родителей и родных и могилы своих предков.
Тоже путь и тоже позиция. "...рождённый ползать, летать не может..."
И второй путь, который избрали , тоже молодые ребята, ровесники автора статьи, тоже из категории - будущее страны: - борьба с коррупции, причем, как я понял, не на жизнь а на смерть, под лозунгом: - "Это наша страна, это наша земля - нам тут жить и мы никуда не уедем".
Это молодые ребята-бизнесмены из корпорации TDFA, "Архитекторы будущего". В штате этой корпорации будут существовать: "охотники за головами" - корпоративные борцы с коррупции, работающие "сдельно" от количества принесённых голов, - этакий местный, свой антикор и они уже заручились официальной поддержкой , путём подписания меморандума, с главой Антикора Шпекбаевым А.
И коррупционеров они называют предельно ясно и жестко: - ПРЕДАТЕЛЯМИ родины. Уже прозвучала фамилия первого предателя ( по их версии), фамилия действующего министра сельского хозяйства - Омарова С.К. Ему конкретно предьявлены обвинения по поводу недавней продажи пашни в Северном Казахстане, иностранцам, несмотря на действующий президентский мораторий по продаже земли иностранным лицам. И с 15 января 2021 года, "Архитекторы будущего" обещали жестко бороться с ним и не только с ним. Их поддерживает в этом, известный казахский общественный деятель, член Нац.Совета при Президенте М.Тайжан.
Это тоже путь, и тоже позиция. "...пусть над нами грянет буря...."

[Исправлено: ACROS, 27.12.2020 - 12:16]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1294
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 12:23
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
момент я не понял


Автор имел ввиду, очевидно: это когда ты живёшь в Европе, а твой бизнес приносящий тебе АКША, остаётся в Казахстане. Теряет на курсе евро к тенге.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9467
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:13
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
один в лесу за барашками ухаживает,

А один не успел запрыгнуть в последний вагон, и застрял на вокзале, вместе с нелюбимыми местными блогерами, и теперь с завистью поуехавших считает :lol: :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9467
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:15
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Автор имел ввиду, очевидно: это когда ты живёшь в Европе, а твой бизнес приносящий тебе АКША, остаётся в Казахстане. Теряет на курсе евро к тенге.

Если в Казахстане ждет не лопата, не вилы, а целый бизнес, приносящий акша - то и нефиг на Европы смотреть, я так считаю. ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9467
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:18
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Это молодые ребята-бизнесмены из корпорации TDFA, "Архитекторы будущего". В штате этой корпорации будут существовать: "охотники за головами" - корпоративные борцы с коррупции, работающие "сдельно" от количества принесённых голов, - этакий местный, свой антикор

А разве не государство должно этим заниматься?

Цитата:
ACROS:
они уже заручились официальной поддержкой , путём подписания меморандума, с главой Антикора Шпекбаевым А.

Расписался в некомпетентности?))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9467
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:20
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
при этом похерив свой ауыл

Это что за аул такой, что на одном поуехавшем держался? ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9467
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:25
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Тоже путь и тоже позиция. "...рождённый ползать, летать не может..."

Это вы так отношение к эмигрант высказали? Поуехавшие ползают, а герои остаются и летают? А факты есть? Я про "летунов" тут достаточно много читаю - их ловят и сажают, ловят и сажают))

[Исправлено: maxsaf, 27.12.2020 - 13:49]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20710
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:52
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нашу газету можно переименовывать в блог Ержана


Нет, лучше НГ - переименовать в газету -
"Комменты абайки95 и алекса60"... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9467
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:54
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
абайки95 и алекса60"

А остальных - запретить)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1294
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:59
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
государство должно


Не знаю что оно должно делать: я говорю по факту.

Цитата:
maxsaf:
отношение к эмигрант


Разве я как то выразил своё отношение к эмигрантам ? У меня разное видение: есть уехавшие на историческую родину ( оралманы по нашему) , а есть уехавшие в поисках лучшей доли. Вот и всё.

Цитата:
maxsaf:
Расписался


Ему видней что делать: при случае, спрошу у него.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: yudjin, maxsaf, Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS