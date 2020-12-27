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Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
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Я робот(Пользователи)
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- 40596
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
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a
(Полноправные пользователи)
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 11:37
а да, по "ержан-блогерам" и еще один тип есть.
кто их навязывает нг?
кто их навязывает нг?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10201
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 11:39
это замена Шибаршина,Иванова, Денисова?
какой то наклон непонятный.
все блогеры- коренной , как их называют,национальности.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 11:50]
какой то наклон непонятный.
все блогеры- коренной , как их называют,национальности.
[Исправлено: alex_60, 27.12.2020 - 11:50]
Т
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 12:03
Цитата:
Мы приглашаем к сотрудничеству в рубрику "Мнения" всех, кто такое мнение умеет формулировать и при этом не нарушает законодательство РК и правила сайта. И мы надеемся, что темы, на которые высказываются эти люди, интересны нашим читателям. Ну а если вас наклон не устраивает, либо национальность, выход очень простой - не читайте.
alex_60:
кто их навязывает нг?
кто их навязывает нг?
Мы приглашаем к сотрудничеству в рубрику "Мнения" всех, кто такое мнение умеет формулировать и при этом не нарушает законодательство РК и правила сайта. И мы надеемся, что темы, на которые высказываются эти люди, интересны нашим читателям. Ну а если вас наклон не устраивает, либо национальность, выход очень простой - не читайте.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 12:06
Автор, среди причин отьезда , поставил коррупцию на первое мест, и наверное не зря.
Если взять от всей суммы годовых госзакупок и тендеров всего лишь 10-30% откатов, то, по словам экс-президента Атамбаева, выйдет примерный годовой бюджет Кыргыстана. Раньше народ,давал имена приуроченные к каким то событиям или великим людям: Ким, Вилор,Мзлс, Гертруда и т.д., народ и сейчас не отступает от этой традиции: "десятипроцентник" или "тридцатипроцентник".
Автор, судя по фотографии ещё молод, из той категории, про которых говорят: будущее страны, им мол дальше руководит страной.
Молодым, можно избрать, как в анекдоте, два путя:
Первый - при удобном случае, (как планирует автор)накопив бабла на родине, свалить за бугор, мотивируя будущим детей, при этом похерив свой ауыл, свой город, своих родителей и родных и могилы своих предков.
Тоже путь и тоже позиция. "...рождённый ползать, летать не может..."
И второй путь, который избрали , тоже молодые ребята, ровесники автора статьи, тоже из категории - будущее страны: - борьба с коррупции, причем, как я понял, не на жизнь а на смерть, под лозунгом: - "Это наша страна, это наша земля - нам тут жить и мы никуда не уедем".
Это молодые ребята-бизнесмены из корпорации TDFA, "Архитекторы будущего". В штате этой корпорации будут существовать: "охотники за головами" - корпоративные борцы с коррупции, работающие "сдельно" от количества принесённых голов, - этакий местный, свой антикор и они уже заручились официальной поддержкой , путём подписания меморандума, с главой Антикора Шпекбаевым А.
И коррупционеров они называют предельно ясно и жестко: - ПРЕДАТЕЛЯМИ родины. Уже прозвучала фамилия первого предателя ( по их версии), фамилия действующего министра сельского хозяйства - Омарова С.К. Ему конкретно предьявлены обвинения по поводу недавней продажи пашни в Северном Казахстане, иностранцам, несмотря на действующий президентский мораторий по продаже земли иностранным лицам. И с 15 января 2021 года, "Архитекторы будущего" обещали жестко бороться с ним и не только с ним. Их поддерживает в этом, известный казахский общественный деятель, член Нац.Совета при Президенте М.Тайжан.
Это тоже путь, и тоже позиция. "...пусть над нами грянет буря...."
[Исправлено: ACROS, 27.12.2020 - 12:16]
Если взять от всей суммы годовых госзакупок и тендеров всего лишь 10-30% откатов, то, по словам экс-президента Атамбаева, выйдет примерный годовой бюджет Кыргыстана. Раньше народ,давал имена приуроченные к каким то событиям или великим людям: Ким, Вилор,Мзлс, Гертруда и т.д., народ и сейчас не отступает от этой традиции: "десятипроцентник" или "тридцатипроцентник".
Автор, судя по фотографии ещё молод, из той категории, про которых говорят: будущее страны, им мол дальше руководит страной.
Молодым, можно избрать, как в анекдоте, два путя:
Первый - при удобном случае, (как планирует автор)накопив бабла на родине, свалить за бугор, мотивируя будущим детей, при этом похерив свой ауыл, свой город, своих родителей и родных и могилы своих предков.
Тоже путь и тоже позиция. "...рождённый ползать, летать не может..."
И второй путь, который избрали , тоже молодые ребята, ровесники автора статьи, тоже из категории - будущее страны: - борьба с коррупции, причем, как я понял, не на жизнь а на смерть, под лозунгом: - "Это наша страна, это наша земля - нам тут жить и мы никуда не уедем".
Это молодые ребята-бизнесмены из корпорации TDFA, "Архитекторы будущего". В штате этой корпорации будут существовать: "охотники за головами" - корпоративные борцы с коррупции, работающие "сдельно" от количества принесённых голов, - этакий местный, свой антикор и они уже заручились официальной поддержкой , путём подписания меморандума, с главой Антикора Шпекбаевым А.
И коррупционеров они называют предельно ясно и жестко: - ПРЕДАТЕЛЯМИ родины. Уже прозвучала фамилия первого предателя ( по их версии), фамилия действующего министра сельского хозяйства - Омарова С.К. Ему конкретно предьявлены обвинения по поводу недавней продажи пашни в Северном Казахстане, иностранцам, несмотря на действующий президентский мораторий по продаже земли иностранным лицам. И с 15 января 2021 года, "Архитекторы будущего" обещали жестко бороться с ним и не только с ним. Их поддерживает в этом, известный казахский общественный деятель, член Нац.Совета при Президенте М.Тайжан.
Это тоже путь, и тоже позиция. "...пусть над нами грянет буря...."
[Исправлено: ACROS, 27.12.2020 - 12:16]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 12:23
Цитата:
Автор имел ввиду, очевидно: это когда ты живёшь в Европе, а твой бизнес приносящий тебе АКША, остаётся в Казахстане. Теряет на курсе евро к тенге.
maxsaf:
момент я не понял
момент я не понял
Автор имел ввиду, очевидно: это когда ты живёшь в Европе, а твой бизнес приносящий тебе АКША, остаётся в Казахстане. Теряет на курсе евро к тенге.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:13
Цитата:
А один не успел запрыгнуть в последний вагон, и застрял на вокзале, вместе с нелюбимыми местными блогерами, и теперь с завистью поуехавших считает
alex_60:
один в лесу за барашками ухаживает,
один в лесу за барашками ухаживает,
А один не успел запрыгнуть в последний вагон, и застрял на вокзале, вместе с нелюбимыми местными блогерами, и теперь с завистью поуехавших считает
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:15
Цитата:
Если в Казахстане ждет не лопата, не вилы, а целый бизнес, приносящий акша - то и нефиг на Европы смотреть, я так считаю.
ACROS:
Автор имел ввиду, очевидно: это когда ты живёшь в Европе, а твой бизнес приносящий тебе АКША, остаётся в Казахстане. Теряет на курсе евро к тенге.
Автор имел ввиду, очевидно: это когда ты живёшь в Европе, а твой бизнес приносящий тебе АКША, остаётся в Казахстане. Теряет на курсе евро к тенге.
Если в Казахстане ждет не лопата, не вилы, а целый бизнес, приносящий акша - то и нефиг на Европы смотреть, я так считаю.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:18
Цитата:
А разве не государство должно этим заниматься?
Цитата:
Расписался в некомпетентности?))
ACROS:
Это молодые ребята-бизнесмены из корпорации TDFA, "Архитекторы будущего". В штате этой корпорации будут существовать: "охотники за головами" - корпоративные борцы с коррупции, работающие "сдельно" от количества принесённых голов, - этакий местный, свой антикор
Это молодые ребята-бизнесмены из корпорации TDFA, "Архитекторы будущего". В штате этой корпорации будут существовать: "охотники за головами" - корпоративные борцы с коррупции, работающие "сдельно" от количества принесённых голов, - этакий местный, свой антикор
А разве не государство должно этим заниматься?
Цитата:
ACROS:
они уже заручились официальной поддержкой , путём подписания меморандума, с главой Антикора Шпекбаевым А.
они уже заручились официальной поддержкой , путём подписания меморандума, с главой Антикора Шпекбаевым А.
Расписался в некомпетентности?))
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:20
Цитата:
Это что за аул такой, что на одном поуехавшем держался? ))
ACROS:
при этом похерив свой ауыл
при этом похерив свой ауыл
Это что за аул такой, что на одном поуехавшем держался? ))
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:25
Цитата:
Это вы так отношение к эмигрант высказали? Поуехавшие ползают, а герои остаются и летают? А факты есть? Я про "летунов" тут достаточно много читаю - их ловят и сажают, ловят и сажают))
[Исправлено: maxsaf, 27.12.2020 - 13:49]
ACROS:
Тоже путь и тоже позиция. "...рождённый ползать, летать не может..."
Тоже путь и тоже позиция. "...рождённый ползать, летать не может..."
Это вы так отношение к эмигрант высказали? Поуехавшие ползают, а герои остаются и летают? А факты есть? Я про "летунов" тут достаточно много читаю - их ловят и сажают, ловят и сажают))
[Исправлено: maxsaf, 27.12.2020 - 13:49]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 20710
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:52
Цитата:
Нет, лучше НГ - переименовать в газету -
"Комменты абайки95 и алекса60"...
abaika95:
Нашу газету можно переименовывать в блог Ержана
Нашу газету можно переименовывать в блог Ержана
Нет, лучше НГ - переименовать в газету -
"Комменты абайки95 и алекса60"...
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:54
Цитата:
А остальных - запретить)
drakon:
абайки95 и алекса60"
абайки95 и алекса60"
А остальных - запретить)
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 13:59
Цитата:
Не знаю что оно должно делать: я говорю по факту.
Цитата:
Разве я как то выразил своё отношение к эмигрантам ? У меня разное видение: есть уехавшие на историческую родину ( оралманы по нашему) , а есть уехавшие в поисках лучшей доли. Вот и всё.
Цитата:
Ему видней что делать: при случае, спрошу у него.
maxsaf:
государство должно
государство должно
Не знаю что оно должно делать: я говорю по факту.
Цитата:
maxsaf:
отношение к эмигрант
отношение к эмигрант
Разве я как то выразил своё отношение к эмигрантам ? У меня разное видение: есть уехавшие на историческую родину ( оралманы по нашему) , а есть уехавшие в поисках лучшей доли. Вот и всё.
Цитата:
maxsaf:
Расписался
Расписался
Ему видней что делать: при случае, спрошу у него.
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