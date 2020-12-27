Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме

Отправлено: - 10:31

Можно в целом, соглашаться и не соглашаться с автором, но то что качество образования у нас в стране низкое, то это уже АКСИОМА.

Не зря всё большее число детей и чиновников и предпринимателей да и любого человека который может себе это позволить, получают образование за рубежом, пусть оно дорогое и затратное, но оно вызвано необходимостью будущего ребёнка.

Где то на днях прочитал: в список 1 000 лучших вузов мира вошли несколько наших казахских вузов и что удивительно, там не нашлось места для пропиаренного и накаченного бюджетными деньгами ( порядка около 200 миллиардов тенге годового бюджета) Назарбаев Университета.

Наверно это о чём то говорит.