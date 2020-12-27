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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40594
Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
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Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
72
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 09:52
#1
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На 100% согласен с автором. Молодым проще, собрали чемодан и вперёд. Здесь ничего не держит, а там вдруг шанс. Хотя шансы есть у всех от рождения в любой точке мира. Даже в СССР 1982 года я уезжал в ВУЗ другой республики и думал, что в свой родной город ее вернусь. Хотелось самостоятельности. Хотелось самоутвердиться. Это - молодость, амбиции и сейчас они тоже есть в молодом поколении. Ну а причины указанные автором только усиливают такое желание. Увы...
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
20
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 10:08
#2
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Другими словами, не уезжают не из-за мифической любви к степям, мазарам, и к траве ковыль, а просто потому что насиженное место, именно так - не страна или государство, а "место", и по соседству ситуация мало чем лучше. Ну пусть это обстоятельство нурботы возьмут как признак патриотизма казахстанцев :lol:
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4353
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 10:13
#3
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Да в принципе не так уж всё плохо, однако невостребованными трупами оказались двое моих знакомых, за ними никто не пришел и не хоронил, хотя и братья и племяши имеются. Много уехавших, обосновались на родине предков. Жалко вот возраст подняли для новых пенсионеров, только из-за этого десятки знакомых уехали, но вроде и там исправили на повышение возраста.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1291
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Об эмиграции и патриотизме
Отправлено: 27.12.20 - 10:31
#4
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Можно в целом, соглашаться и не соглашаться с автором, но то что качество образования у нас в стране низкое, то это уже АКСИОМА.
Не зря всё большее число детей и чиновников и предпринимателей да и любого человека который может себе это позволить, получают образование за рубежом, пусть оно дорогое и затратное, но оно вызвано необходимостью будущего ребёнка.
Где то на днях прочитал: в список 1 000 лучших вузов мира вошли несколько наших казахских вузов и что удивительно, там не нашлось места для пропиаренного и накаченного бюджетными деньгами ( порядка около 200 миллиардов тенге годового бюджета) Назарбаев Университета.
Наверно это о чём то говорит.
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