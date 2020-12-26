Отправлено: - 10:06

Дантист:

суд пойдет против

Цитата:Скорее всего, сценарий примерно будет, таким:в министерстве ответят Ведлер и К: - "...мы получили ваш иск, вы что там рамсы попутали, совсем от безделья охренели, мы же хотели вас перевести время вместе с кызылординцами, вы сами ответили, что не надо вас переводить, вот и ваш официальный ответ от такого то числа за таким то номером и с подписью такого то чиновника..."Ведлер и К: "....это не НАРОД вам ответил, а областной аким выразил своё личное мнение, а так как мы вместе с Денисовым и передовыми учёными из Кызылорды ( на Костанайщине нет передовых учёных, одни ретрограды) считаем что мы ущемлены в том то и в чём то, то и требуем от вас перевести наше, костанайское время, на уровень с кызылординцами....."Министерство: "... задолбали вы со своим переводом, тут коронавирус, Новый Год, корпоративы, конец года, отчёты, а вы носитесь со своим переводом, не смешите людей , отзывайте свой бестолковый иск и сначала разберитесь там у себя между собой в области - нужен вам этот перевод или нет, а только потом и если лишь министерство виновато в этом, подавайте на нас в суд...."