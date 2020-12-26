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drakon:

Что - вижу, про то и - пою... Что - вижу, про то и - пою...

Цитата:И так у нас в клубе знатоков появился телезритель Абайка с номерочком 95. Он показывает номерочек во все камеры, чтоб его бухгалтерия заметила и не ошиблась в начислении ночных.Трудно им стало последнее время!Приходится уже третий раз в середине ночи по астанинскому неправильному времени сидеть до часа ночи!Вот например сегодня 26 декабря он последний перед сном накалякал в 01:16 и ушел в нурлыкунские баиньки, а появился на форуме не утром! А только в 15:23. Первый пост написал в этой ветке в 15:40, и писал весь день только по поводу времени, больше нигде.Закончил трудовую деятельность в 17:49 последним постом и довольный работой, как любой служащий завязал шнурки на ботинках и к 18 как положено покинул службу.А тут такая беда пребеда к полуночи его опять вызволи, опять ночью!Он даже всех прощает уже!Ему бы удобнее было жить по поясному времени к нам ближе, чтоб в час ночи домой не переться.Но он готов героически страдать.Ведь его насяльники любят неизвестно почему чужой часовой пояс!