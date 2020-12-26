Отправлено: - 16:20

Кто еще читал книги, устаревающие ныне, как какие-то там глиняные таблички Вавилона, тот может помнить, что у Гоголя черт в ночь перед Рождеством украл с неба месяц. Но, я вам скажу: месяц – это ребячьи шалости. Мне вот приснился сон с куда более продвинутыми чертяками.