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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Сон перед Рождеством. Не по Гоголю
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40601
Юрий БОНДАРЕНКО: Сон перед Рождеством. Не по Гоголю
Отправлено: 26.12.20 - 16:20
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Кто еще читал книги, устаревающие ныне, как какие-то там глиняные таблички Вавилона, тот может помнить, что у Гоголя черт в ночь перед Рождеством украл с неба месяц. Но, я вам скажу: месяц – это ребячьи шалости. Мне вот приснился сон с куда более продвинутыми чертяками.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1298
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Сон перед Рождеством. Не по Гоголю
Отправлено: 26.12.20 - 16:20
#1
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Стоимость обучения в ВУЗ-ах при "дистанционке" такая же как и при традиционной, или хозяева не хотят терять денег??
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
111
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Сон перед Рождеством. Не по Гоголю
Отправлено: 26.12.20 - 21:30
#2
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Статья в тему. Черти создают платформу, но поезд уже ушел под откос. А кто в поезде? Наши дети,будущее Казахстана.А кто черти? Ну это уже риторический вопрос. С наступающим!
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