Отправлено: - 00:58

yudjin: Насальника А. осенама хочет перебраться в город А. , там финансы покруче маячат, поэтому репутасия должна быть не запятнана какими-то неудобными людишками,

[Исправлено: Серый волк, 27.12.2020 - 22:32]

И так наши дорогие горожане!Новогодний подарок вам практически готов!Хочу подарить вам для использования в хозяйстве города дрессированного клоуна нурлыкуна!Более интересного к сожалению пока не могу!Уже четвёртую ночь он появляется в нерабочее время по первом вызову!Достаточно неплохо для криворуких бездельников в акимате!Ну уж какого смог вам добыть - такой есть.Извиняйте, что зимбабвийского уровня.У них напряженка с кадрами.В их сборном приезжем цирке некому даже простейший цирковой номерок, на одном колесе качественно по арене ездить - как выезжают, так сразу падают!Управление клоуном бесплатное и предельно простое.Все механизмы управления прекрасно видны в этой ветке, если её прочитать внимательно.Просто вписываете правду и ОНО появляется!Цитата:Абсолютно правильный ответ знатока!Вы просто не представляете каких трудов стоило при этой их общей наплевательности на жителей и криворукости выдрессировать стабильное появление клоуна в ветке форума ночью по условному рефлексу на сообщения!В общем дарю его горожанам! Пользуйтесь на здоровье!Акимат, догрызающий деревья на улицах города, всё равно вам ничего больше путного, кроме этого клоуна дать не сможет!Да и вообще хоть раз у них что-то получилось исправное, и даже почти наверняка вылезающее на форуме по условному рефлексу на сообщения пользователей!Всех с наступающим через несколько дней Новым годом по неправильному часовому поясу!Можете отметить его по неправильному времени.Потом по правильному поясному.Потом по традиции под бой Курантов!