Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря. Читать новость
Ещё дедушка Крылов писал: Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета. Прямо таки в точку про этих дилетантов. Дайте им уже в руки лопаты, чтобы снег на площади почистили, всё больше пользы будет, если больше нечем заняться им. Почему-то на эту тему нет ни одной публикации от медицины и других научных работников области, компетентных в этом вопросе.
Пользуясь программой для астрономов ставим точку в центре города Костанай на бывшей улице Ленина, рядом с крыльцом областного акунаматата, где сидят приезжие чиновники, которым плевать на неселение.
Для этой точки по нормальному поясному времени UTC+5 На 26 декабря 2020 года рассчитаны все данные Зенит (полдень) 12:47 (по нурлыкунскому времени полдень в этой точке будет в 13:47, а полночь соответственно около 2 часов ночи)
Восход по поясному 09:01:11 (по нурлыкунскому 10:01:11) Закат по поясному на сайте астрономов 16:33:24 (по нурлыкунскому 17:33:24)
Астрономические сумерки (время на сайте настоящее поясное UTC+5): 06:50:54 - 18:43:42
Навигационные сумерки (для нурлыкунского времени добавить час): 07:33:22 - 18:01:14
Гражданские сумерки (для нурлыкунского времени добавить час): 08:18:33 - 17:16:03
Восход солнца в Московском районе Орехово-Борисово по московскому времени 26 декабря 2020 года: 08:59:39,
Это отличается от настоящего поясного времени на крыльце акимата, где восход наступит в 09:01:11
По поясному времени восход в центре Костаная и в южной части Москвы отличается на 92 СЕКУНДЫ! По нурлыкунскому времени чужого часового пояса отличается на 1 час и 92 секунды!
Уважаемые знатоки! Ответьте пожалуйста на вопрос: Где кустанаец может жить по времени своего часового пояса?
У кого-то просто слишком много свободного времени, думается мне ) Кто-то тут писал: "надеюсь, здравый смысл победит", подразумевая, что часы переведут. Поздно вы спохватились и вспомнили про здравый смысл. Когда (вроде в начале двухтысячных) позволили приравнять время к ацтане, здравый смысл проиграл. Как и проигрывал много раз практически по всем фронтам в этой стране ) Теперь трепыхаться смысла особого нет. Про биоритмы вообще насмешили: много ли вас, встающих с петухами и отходящих ко сну в девять вечера? Биоритмы, блин )) Профукали вы свои биоритмы во всяких одноклассниках и нетфликсах до поздней ночи)
Лично мне перевод только добавит проблем - как минимум, придется привыкать к новой часовой разнице с коллегами в разных частях света, а наши шесть утра так и останутся шестью утрами, подъем в это время как был для меня тяжелым, так и останется.
ПолиграфЪ Боярышников: Кто их уполномачивал от моего имени
А никто их и не уполномачивал: просто одна часть интиллигенции,( классификация по Змее Подколодной) ( считающей себя просвещённой и прогрессивной, но не имеющий за собой ничего кроме оружия челяди, то бишь пролетариата, и якобы честной незапятнанной репутации) считающая что власть недорабатывает или действует неправильно в вопросе перевода времени, отстаивает свою точку зрения разными способами, в том числе вплоть до суда (и это правильно, ибо в любом деле выявляет истину и конечную точку ставит не какой то там аким, а Закон, то есть Суд), а другая часть областной интилигенции ( тоже считающая себя не менее просвещённой и прогрессивной и в отличие от оппонентов обладающая властными и распорядительными функциями) считает что власть действует правильно, в интересах подавляющего большинства народонаселения области, к которому аппелируют и ссылаются на его интересы обе стороны, и это мнение поддерживается , якобы, большинством этой самой интилигенции, которую представляют обе стороны. Они действуют от своего имени, при поддержки широко известных , в узком кругу, видных учёных в области перевода времени, из Кызылординской области.
Ситуация напоминает, герценских народовольцев: "...как далеки они от народа..." - сам народ об этом и духом не ведает.
MAN: Полностью согласен. Если будет отмашка из Ак Орды, вопрос будет решен в течение суток без всяких судов.
Абсолютно верно! Вопрос на месте бездарными чиновниками не решаем. Они ни на что не способны абсолютно.
Они так и будут вытаскивать из чуланов всяких лизателей подмёток протирающих штаны на разных должностях и готовых по любому поводу отстаивать абсолютно всё, от идиотского переименования улиц до полезности истребления деревьев в городе.
Но сразу по прилёту волшебного пендаля из АкОрды будут бегать как ужаленные дергая стрелки.
По этому только в правительство. Обстоятельно. С астрономическими и медицинскими данными полезности нахождения в своём часовом поясе, а не чужом. Заодно хорошо бы так, чтоб этим бездельникам прилетело персонально за наплевательство.
Да, кстати ответ на вопрос где кустанаец может жить в своём часовом поясе есть!
На улице Кустанайская в городе Москва!
Астрономический полдень на этой улице 26 декабря этого года 12:31:33 А из-за наклона земной оси например в конце октября полдень с астрономической точностью на этой улице будет 12:14:54, что отличается достаточно незначительно от поясного и полностю соответствует часовому поясу.
Тихая приятная зелёная улица! Примыкающая к Ореховому бульвару на юге города. Клёны, дубы, ясени скрывают дома построенные во времена Олимпиады-80. Ни одного очурбаненного изуродованного дерева на всей улице. Тротуары в основном двойные, широкие, очень удобно жителям передвигаться на велосипеде или гулять с колясками никому не мешая. По улице на Гугл снимках замечены низкопольные современные автобусы. Но движение совсем минимальное. Гугл Кустанайская
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