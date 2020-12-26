Отправлено: - 20:36

сайлау курманов:

А что им мешало много лет назад ввести декларирование, когда строились дворцы, покупались яхты самое время спросить откуда барбосики?

Цитата:Поздно, поезд ушёл, даже закона нет по преследованию вывода денег из страны (ну или не было), всё официально.