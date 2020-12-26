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≡ Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40593
Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021 года
Отправлено: 26.12.20 - 13:46
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Приказом министра финансов РК внесены изменения в формы декларации об активах и обязательствах физического лица и правила ее составления. Декларация представляется следующими физическими лицами за предшествующий год.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20708
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 13:46
#1
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Кандасами - это кто?... :-o
Профайл
Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
5
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 14:35
#2
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Цитата:
drakon:

Наверное Оралма́ны
(с 01.01.2021 г. термин оралман заменяется на кандас)
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
577
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 16:36
#3
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С 2023 г. придется отчитываться
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1324
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 17:34
#4
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ГОСники и их жены отчитываются уже лет пять как.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1289
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 17:52
#5
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Цитата:
drakon:
это кто?..


Единокровники - так буквальный перевод. По желанию Токаева, так стали называть вернувшихся в Казахстан после долгих лет пребывания на чужбине этнических казахов. Я же этот термин понимаю, и думаю что это правильно, так: - это не обязательно вернувшийся на историческую родину, я так могу называть и называю, при встрече казаха постоянно проживающего , например, в Европе, США, Австралии, России, Украине и в других местах.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4352
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 20:32
#6
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А что им мешало много лет назад ввести декларирование, когда строились дворцы, покупались яхты самое время спросить откуда барбосики?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6066
Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021 года
Отправлено: 26.12.20 - 20:36
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
А что им мешало много лет назад ввести декларирование, когда строились дворцы, покупались яхты самое время спросить откуда барбосики?

Поздно, поезд ушёл, даже закона нет по преследованию вывода денег из страны (ну или не было), всё официально.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1289
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 20:45
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
самое время спросить


И сейчас они покупают: и лондонские и швейцарские дворцы; и яхты на которых поют песни Л.Лещенко.
А, откуда "барбосики" - удачно родиться или удачно женится.
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