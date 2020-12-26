Отправлено: - 20:32

Не понял, а где абайкин, почему ещё не прокомментировал?До чего ущербные западные СМИ, без внуков наверное, лопатой не то и не так кидаютМожет обиделись где? Или комплексы, а то травма с детства?А в принципе весело получилось, мне понравилось.