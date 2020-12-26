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ПолиграфЪ Боярышников:

Кто их уполномачивал от моего имени

Цитата:А никто их и не уполномачивал: просто одна часть интиллигенции,( классификация по Змее Подколодной) ( считающей себя просвещённой и прогрессивной, но не имеющий за собой ничего кроме оружия челяди, то бишь пролетариата, и якобы честной незапятнанной репутации) считающая что власть недорабатывает или действует неправильно в вопросе перевода времени, отстаивает свою точку зрения разными способами, в том числе вплоть до суда (и это правильно, ибо в любом деле выявляет истину и конечную точку ставит не какой то там аким, а Закон, то есть Суд), а другая часть областной интилигенции ( тоже считающая себя не менее просвещённой и прогрессивной и в отличие от оппонентов обладающая властными и распорядительными функциями) считает что власть действует правильно, в интересах подавляющего большинства народонаселения области, к которому аппелируют и ссылаются на его интересы обе стороны, и это мнение поддерживается , якобы, большинством этой самой интилигенции, которую представляют обе стороны.Они действуют от своего имени, при поддержки широко известных , в узком кругу, видных учёных в области перевода времени, из Кызылординской области.Ситуация напоминает, герценских народовольцев: "...как далеки они от народа..." - сам народ об этом и духом не ведает.