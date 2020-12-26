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Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40593
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13544
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 19:53
Цитата:
Сейчас уже нет кандидатов наук в Казахстане. Есть бакалавры, магистры и доктора PhD. Ну магистрантов тоже можно назвать студентами.
ACROS:
Вроде тех кто трудиться над написанием кандидатской диссертаций - называют аспирантами и они обучаются в аспирантуре,
Вроде тех кто трудиться над написанием кандидатской диссертаций - называют аспирантами и они обучаются в аспирантуре,
Сейчас уже нет кандидатов наук в Казахстане. Есть бакалавры, магистры и доктора PhD. Ну магистрантов тоже можно назвать студентами.
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 38
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 20:00
Ещё дедушка Крылов писал:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета.
Прямо таки в точку про этих дилетантов. Дайте им уже в руки лопаты, чтобы снег на площади почистили, всё больше пользы будет, если больше нечем заняться им.
Почему-то на эту тему нет ни одной публикации от медицины и других научных работников области, компетентных в этом вопросе.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета.
Прямо таки в точку про этих дилетантов. Дайте им уже в руки лопаты, чтобы снег на площади почистили, всё больше пользы будет, если больше нечем заняться им.
Почему-то на эту тему нет ни одной публикации от медицины и других научных работников области, компетентных в этом вопросе.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 109
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 20:07
Полностью согласен. Если будет отмашка из Ак Орды, вопрос будет решен в течение суток без всяких судов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11374
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 20:14
Пользуясь программой для астрономов ставим точку в центре города Костанай на бывшей улице Ленина, рядом с крыльцом областного акунаматата, где сидят приезжие чиновники, которым плевать на неселение.
Для этой точки по нормальному поясному времени UTC+5
На 26 декабря 2020 года рассчитаны все данные Зенит (полдень) 12:47
(по нурлыкунскому времени полдень в этой точке будет в 13:47,
а полночь соответственно около 2 часов ночи)
Восход по поясному 09:01:11 (по нурлыкунскому 10:01:11)
Закат по поясному на сайте астрономов 16:33:24 (по нурлыкунскому 17:33:24)
Астрономические сумерки (время на сайте настоящее поясное UTC+5):
06:50:54 - 18:43:42
Навигационные сумерки (для нурлыкунского времени добавить час):
07:33:22 - 18:01:14
Гражданские сумерки (для нурлыкунского времени добавить час):
08:18:33 - 17:16:03
Восход солнца в Московском районе Орехово-Борисово по московскому времени 26 декабря 2020 года:
08:59:39,
Это отличается от настоящего поясного времени на крыльце акимата, где восход наступит в 09:01:11
По поясному времени восход в центре Костаная и в южной части Москвы отличается на 92 СЕКУНДЫ!
По нурлыкунскому времени чужого часового пояса отличается на 1 час и 92 секунды!
Уважаемые знатоки!
Ответьте пожалуйста на вопрос:
Где кустанаец может жить по времени своего часового пояса?
[Исправлено: Серый волк, 26.12.2020 - 17:38]
Для этой точки по нормальному поясному времени UTC+5
На 26 декабря 2020 года рассчитаны все данные Зенит (полдень) 12:47
(по нурлыкунскому времени полдень в этой точке будет в 13:47,
а полночь соответственно около 2 часов ночи)
Восход по поясному 09:01:11 (по нурлыкунскому 10:01:11)
Закат по поясному на сайте астрономов 16:33:24 (по нурлыкунскому 17:33:24)
Астрономические сумерки (время на сайте настоящее поясное UTC+5):
06:50:54 - 18:43:42
Навигационные сумерки (для нурлыкунского времени добавить час):
07:33:22 - 18:01:14
Гражданские сумерки (для нурлыкунского времени добавить час):
08:18:33 - 17:16:03
Восход солнца в Московском районе Орехово-Борисово по московскому времени 26 декабря 2020 года:
08:59:39,
Это отличается от настоящего поясного времени на крыльце акимата, где восход наступит в 09:01:11
По поясному времени восход в центре Костаная и в южной части Москвы отличается на 92 СЕКУНДЫ!
По нурлыкунскому времени чужого часового пояса отличается на 1 час и 92 секунды!
Уважаемые знатоки!
Ответьте пожалуйста на вопрос:
Где кустанаец может жить по времени своего часового пояса?
[Исправлено: Серый волк, 26.12.2020 - 17:38]
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 20:16
У кого-то просто слишком много свободного времени, думается мне ) Кто-то тут писал: "надеюсь, здравый смысл победит", подразумевая, что часы переведут. Поздно вы спохватились и вспомнили про здравый смысл. Когда (вроде в начале двухтысячных) позволили приравнять время к ацтане, здравый смысл проиграл. Как и проигрывал много раз практически по всем фронтам в этой стране ) Теперь трепыхаться смысла особого нет. Про биоритмы вообще насмешили: много ли вас, встающих с петухами и отходящих ко сну в девять вечера? Биоритмы, блин )) Профукали вы свои биоритмы во всяких одноклассниках и нетфликсах до поздней ночи)
Лично мне перевод только добавит проблем - как минимум, придется привыкать к новой часовой разнице с коллегами в разных частях света, а наши шесть утра так и останутся шестью утрами, подъем в это время как был для меня тяжелым, так и останется.
[Исправлено: JereK, 26.12.2020 - 20:30]
Лично мне перевод только добавит проблем - как минимум, придется привыкать к новой часовой разнице с коллегами в разных частях света, а наши шесть утра так и останутся шестью утрами, подъем в это время как был для меня тяжелым, так и останется.
[Исправлено: JereK, 26.12.2020 - 20:30]
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 20:22
Цитата:
тяжелый случай, когда "придется прЕвыкать", и "останутЬся шестью утрами"
:|
JereK:
тяжелый случай, когда "придется прЕвыкать", и "останутЬся шестью утрами"
:|
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 20:23
Цитата:
Ну да, набросал на коленке, уже поправил) У вас вон тоже запятая лишняя
electro:
тяжелый случай, когда "придется прЕвыкать", и "останутЬся шестью утрами"
тяжелый случай, когда "придется прЕвыкать", и "останутЬся шестью утрами"
Ну да, набросал на коленке, уже поправил) У вас вон тоже запятая лишняя
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1289
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 20:28
Цитата:
А никто их и не уполномачивал: просто одна часть интиллигенции,( классификация по Змее Подколодной) ( считающей себя просвещённой и прогрессивной, но не имеющий за собой ничего кроме оружия челяди, то бишь пролетариата, и якобы честной незапятнанной репутации) считающая что власть недорабатывает или действует неправильно в вопросе перевода времени, отстаивает свою точку зрения разными способами, в том числе вплоть до суда (и это правильно, ибо в любом деле выявляет истину и конечную точку ставит не какой то там аким, а Закон, то есть Суд), а другая часть областной интилигенции ( тоже считающая себя не менее просвещённой и прогрессивной и в отличие от оппонентов обладающая властными и распорядительными функциями) считает что власть действует правильно, в интересах подавляющего большинства народонаселения области, к которому аппелируют и ссылаются на его интересы обе стороны, и это мнение поддерживается , якобы, большинством этой самой интилигенции, которую представляют обе стороны.
Они действуют от своего имени, при поддержки широко известных , в узком кругу, видных учёных в области перевода времени, из Кызылординской области.
Ситуация напоминает, герценских народовольцев: "...как далеки они от народа..." - сам народ об этом и духом не ведает.
ПолиграфЪ Боярышников:
Кто их уполномачивал от моего имени
Кто их уполномачивал от моего имени
А никто их и не уполномачивал: просто одна часть интиллигенции,( классификация по Змее Подколодной) ( считающей себя просвещённой и прогрессивной, но не имеющий за собой ничего кроме оружия челяди, то бишь пролетариата, и якобы честной незапятнанной репутации) считающая что власть недорабатывает или действует неправильно в вопросе перевода времени, отстаивает свою точку зрения разными способами, в том числе вплоть до суда (и это правильно, ибо в любом деле выявляет истину и конечную точку ставит не какой то там аким, а Закон, то есть Суд), а другая часть областной интилигенции ( тоже считающая себя не менее просвещённой и прогрессивной и в отличие от оппонентов обладающая властными и распорядительными функциями) считает что власть действует правильно, в интересах подавляющего большинства народонаселения области, к которому аппелируют и ссылаются на его интересы обе стороны, и это мнение поддерживается , якобы, большинством этой самой интилигенции, которую представляют обе стороны.
Они действуют от своего имени, при поддержки широко известных , в узком кругу, видных учёных в области перевода времени, из Кызылординской области.
Ситуация напоминает, герценских народовольцев: "...как далеки они от народа..." - сам народ об этом и духом не ведает.
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 20:29
Да черт с ней, с запятой.
как же можно остаться с "шестью утрами", это для меня пока загадка
как же можно остаться с "шестью утрами", это для меня пока загадка
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 20:32
Цитата:
Да, это дело на три трубки. Ну ничего, я в вас верю :)
electro:
как же можно остаться с "шестью утрами", это для меня пока загадка
как же можно остаться с "шестью утрами", это для меня пока загадка
Да, это дело на три трубки. Ну ничего, я в вас верю :)
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 20:41
хорошо, давайте свои три трубки
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 38
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 20:42
Цитата:
Цитата:
+100500 . Они круче даже британских ученых))
ACROS:
Цитата:
широко известных , в узком кругу, видных учёных в области перевода времени, из Кызылординской области.
+100500 . Они круче даже британских ученых))
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