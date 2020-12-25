Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 01:16

У одного любителя наваливать на лопату и размазывать в большей степени себе по ноги,очень большое самомнение) он думает что его кто-то с предыханием здесь ждёт.....комплексы у человека на лицо..точнее на лопату) ненужность и бесцельность своей жизни он компенсирует якобы своей важностью написания своих писулек тут



Грустно как-то от этого

Может у человека и внуков нет (а я грешным делом ещё шутил над этим) грустно грустно