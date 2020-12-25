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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10196
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 16:12
#14671
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Цитата:
olegggon:
Подскажите пожалуйста , завтра 26.12.20 г будут ходить автобусы ?


подсказываю.
завтра будут ходить.
в воскресенье не будут.
позвонил 109, там дали эту информацию.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1135
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 17:51
#14672
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Цитата:
alex_60:
подсказываю. завтра будут ходить. в воскресенье не будут. позвонил 109, там дали эту информацию.


Спасибо большое
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11374
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 00:53
#14673
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6332
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 01:16
#14674
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У одного любителя наваливать на лопату и размазывать в большей степени себе по ноги,очень большое самомнение) он думает что его кто-то с предыханием здесь ждёт.....комплексы у человека на лицо..точнее на лопату) ненужность и бесцельность своей жизни он компенсирует якобы своей важностью написания своих писулек тут

Грустно как-то от этого
Может у человека и внуков нет (а я грешным делом ещё шутил над этим) грустно грустно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10196
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 11:17
#14675
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Сорвалось..
Хотел ответить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10196
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 13:56
#14676
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молодежная сборная,
хорошо начала.
5=3 у американцев.
чемпионат мира,который всегда проходит на новый год.
и финал 1 января.
играют в Эдмотоне.
в пузыре.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20708
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 14:14
#14677
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Цитата:
alex_60:
молодежная сборная, хорошо начала.

Казахстана?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20708
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 18:35
#14678
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Цитата:
abaika95:
5 раз уже писал и 6 раз специально для вас) у меня нет начальства я сам по себе) я студент пишу диссер по местным пациентам,вот один буйный слюной брызжет не может разобраться Навальнист он или за Путина всё-таки!!?? Там тяжёлый случай) но будем лечить,изучать,менять

Для Акроса Писал сам Абайка... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 19:32
#14679
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Цитата:
abaika95:
Россия - Гога и серый волчок это уже другой цирк
--- Дорогой же ты мой , давай без этого
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 19:34
#14680
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Цитата:
abaika95:
"Старикам тут не место" посмотрите и поймёте

--- Ну так и рули
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 19:37
#14681
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Цитата:
drakon:
Когда это - прекратится?..

---Пусть молодежь повеселится
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:00
#14682
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Цитата:
drakon:
Казахстана?...

--России
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:01
#14683
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Цитата:
alex_60:
молодежная сборная, хорошо начала.

---Вот интересно , почему за сб.России этот чел переживает ??
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2065
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:07
#14684
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Цитата:
Гога:
Вот интересно , почему за сб.России этот чел переживает ??

Может потому, что старой закалки? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:16
#14685
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Цитата:
Козлов я:
Может потому, что старой закалки?

---А может все ж душой он там , в России ?? Ждать не долго , скоро сам ответить , да так , что никому мало не покажется
:lol:
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