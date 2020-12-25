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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 16:12
Цитата:
подсказываю.
завтра будут ходить.
в воскресенье не будут.
позвонил 109, там дали эту информацию.
olegggon:
Подскажите пожалуйста , завтра 26.12.20 г будут ходить автобусы ?
Подскажите пожалуйста , завтра 26.12.20 г будут ходить автобусы ?
подсказываю.
завтра будут ходить.
в воскресенье не будут.
позвонил 109, там дали эту информацию.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1135
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.12.20 - 17:51
Цитата:
Спасибо большое
alex_60:
подсказываю. завтра будут ходить. в воскресенье не будут. позвонил 109, там дали эту информацию.
подсказываю. завтра будут ходить. в воскресенье не будут. позвонил 109, там дали эту информацию.
Спасибо большое
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11374
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 00:53
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6332
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 01:16
У одного любителя наваливать на лопату и размазывать в большей степени себе по ноги,очень большое самомнение) он думает что его кто-то с предыханием здесь ждёт.....комплексы у человека на лицо..точнее на лопату) ненужность и бесцельность своей жизни он компенсирует якобы своей важностью написания своих писулек тут
Грустно как-то от этого
Может у человека и внуков нет (а я грешным делом ещё шутил над этим) грустно грустно
Грустно как-то от этого
Может у человека и внуков нет (а я грешным делом ещё шутил над этим) грустно грустно
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 11:17
Сорвалось..
Хотел ответить.
Хотел ответить.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 13:56
молодежная сборная,
хорошо начала.
5=3 у американцев.
чемпионат мира,который всегда проходит на новый год.
и финал 1 января.
играют в Эдмотоне.
в пузыре.
хорошо начала.
5=3 у американцев.
чемпионат мира,который всегда проходит на новый год.
и финал 1 января.
играют в Эдмотоне.
в пузыре.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 14:14
Цитата:
Казахстана?...
alex_60:
молодежная сборная, хорошо начала.
молодежная сборная, хорошо начала.
Казахстана?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 18:35
Цитата:
Для Акроса Писал сам Абайка...
abaika95:
5 раз уже писал и 6 раз специально для вас) у меня нет начальства я сам по себе) я студент пишу диссер по местным пациентам,вот один буйный слюной брызжет не может разобраться Навальнист он или за Путина всё-таки!!?? Там тяжёлый случай) но будем лечить,изучать,менять
5 раз уже писал и 6 раз специально для вас) у меня нет начальства я сам по себе) я студент пишу диссер по местным пациентам,вот один буйный слюной брызжет не может разобраться Навальнист он или за Путина всё-таки!!?? Там тяжёлый случай) но будем лечить,изучать,менять
Для Акроса Писал сам Абайка...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 19:32
Цитата:
abaika95:--- Дорогой же ты мой , давай без этого
Россия - Гога и серый волчок это уже другой цирк
Россия - Гога и серый волчок это уже другой цирк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 19:34
Цитата:
--- Ну так и рули
abaika95:
"Старикам тут не место" посмотрите и поймёте
"Старикам тут не место" посмотрите и поймёте
--- Ну так и рули
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 19:37
Цитата:
---Пусть молодежь повеселится
drakon:
Когда это - прекратится?..
Когда это - прекратится?..
---Пусть молодежь повеселится
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:00
Цитата:
--России
drakon:
Казахстана?...
Казахстана?...
--России
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:01
Цитата:
---Вот интересно , почему за сб.России этот чел переживает ??
alex_60:
молодежная сборная, хорошо начала.
молодежная сборная, хорошо начала.
---Вот интересно , почему за сб.России этот чел переживает ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2065
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:07
Цитата:
Может потому, что старой закалки?
Гога:
Вот интересно , почему за сб.России этот чел переживает ??
Вот интересно , почему за сб.России этот чел переживает ??
Может потому, что старой закалки?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.12.20 - 20:16
Цитата:
---А может все ж душой он там , в России ?? Ждать не долго , скоро сам ответить , да так , что никому мало не покажется
Козлов я:
Может потому, что старой закалки?
Может потому, что старой закалки?
---А может все ж душой он там , в России ?? Ждать не долго , скоро сам ответить , да так , что никому мало не покажется
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