Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...

Отправлено: - 18:22

Как ранее писал, не являюсь сторонником перевода.

Не удобно, если летом будет темнеть раньше, в 22.00.

Но понимаю, что они правы: биоритмы человека должны совпадать биоритмами природы. Солнце и др..

Повторюсь с моим раннем комментарием, что очень странно, что у трех областей находящихся на одной вертикали разное время. У Челябинска и Кызыл орды одно время, а у Костаная другое.

Да и как может в Костанае быть один часовой пояс с Алматой?



Я абсолютно уверен, что будет перевод времени. Вернется наша область в свой часовой пояс. Всегда была разница с Алма-атой один час.



Когда будет перевод времени? При новом Акиме области, в течение года,двух.

Почему будет перевод времени: во первых они правы, во вторых они приучили сознание, что конечный результат: перевод времени будет по любому.

Есть и другие причины. Возможно не так правильно объясняю. Но в этом уверен.



В течении двух последних лет, я видел это общежитие на ментальном уровне. Представлял его, как проходим мимо него.

Конечно, понимаю,что пишу лишнего, но как оно есть, так и пишу.

И сейчас уже вижу новые комментарии наших доброжелателей: про ясновидение,гадалка партизан и др. Но мне чужое мнение....



Когда мы боролись за прекращение строительства, понимал, что неизбежно построят, несмотря на,что.



Так и сейчас, думаю, оппоненты Ольги понимают,что перевод времени неизбежен. Пусть они побудут в нашей шкуре.