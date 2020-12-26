Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря. Читать новость
Его Величество СУД - это и есть ВЛАСТЬ, тут все воедино - и исполнительная и представительная и правоохранительная и журналисткая ветви власти. Можно много и нудно говорить и за перевод и против его - вот и в суде как в КОНЕЧНОЙ инстанции, все и определиться. На суде все зависит от качества преподношения своей доказательной базы, обоим сторонам со своей командой адвокатов необходимо немало, много и добросовестно потрудиться до заседания суда. Есть такой термин: информационное давление на суд - необходимо публиковать в прессе и на телевидении, много материалов о необходимости перевода или же неперевода. И тактически использовать предвыборное время до 10 января - власть в электоральный период не очень любит раздражать своих избирателей и иногда идёт им навстречу. И надо учитывать неофициальные методы решения своих проблем в Казахстане: мы живём в с стране с суперпрезидентской вертикалью власти, и многое зависит от свиты Президента, КАК и ЧТО они доложат своему шефу и какие предложат механизмы решения этого вопроса, если вообще ему сообщат об этом и какая будет отмашка от него; впрочем на этот случай у него есть публичный Твиттер, если только он сам ведет его. Реально мало вериться в то что кучка "народовольцев" выиграет процесс и Архимед признает на суде; "...и всё таки она вертиться...".
Нет, такого юридического понятия: ЧЕРНОВИК иска, есть понятие: копия иска, так правильнее будет наверное. ЧЕРНОВИК наброска плана вооруженного восстания, это у В.И. Ленина - сидя на пеньке, в галстуке и в тройке, на берегу Разлива.
На картинке ниже с сайта для занимающихся точной астрономией отлично видно часовой пояс. Если на карте астрономического сайта поставить маркер на самый центр Москвы, то центр Кустаная от центра Москвы отличается на 2часа и одну!!! минуту.
Облегченная версия астрономического калькулятора для обывателей находится на этом сайте
Естественно, что солидные бородатые астрономы записали город Костанай в свой часовой пояс UTC+5 отсюда и такое время у них на сайте. Нурлыкунское время глупых и бездарных привозных чиновников им до лампочки.
C Сайта для профессиональных астрономов и любителй. Точность данных настолько высокая, что для каждого района города и любой точки на планете вычисляется отдельно с точностью до секунды.
Как отлично видно на астрономическом сайте. По времени UTC+5 астрономическая разница между центром Москвы и центром Кустаная составляет (В СВОИХ ПОЯСАХ) 1 минуту на 26 декабря.
А в времени установленном бездарными чинушами жителей вынуждают жить в абсолютно не своём часовом поясе.
Как ранее писал, не являюсь сторонником перевода. Не удобно, если летом будет темнеть раньше, в 22.00. Но понимаю, что они правы: биоритмы человека должны совпадать биоритмами природы. Солнце и др.. Повторюсь с моим раннем комментарием, что очень странно, что у трех областей находящихся на одной вертикали разное время. У Челябинска и Кызыл орды одно время, а у Костаная другое. Да и как может в Костанае быть один часовой пояс с Алматой?
Я абсолютно уверен, что будет перевод времени. Вернется наша область в свой часовой пояс. Всегда была разница с Алма-атой один час.
Когда будет перевод времени? При новом Акиме области, в течение года,двух. Почему будет перевод времени: во первых они правы, во вторых они приучили сознание, что конечный результат: перевод времени будет по любому. Есть и другие причины. Возможно не так правильно объясняю. Но в этом уверен.
В течении двух последних лет, я видел это общежитие на ментальном уровне. Представлял его, как проходим мимо него. Конечно, понимаю,что пишу лишнего, но как оно есть, так и пишу. И сейчас уже вижу новые комментарии наших доброжелателей: про ясновидение,гадалка партизан и др. Но мне чужое мнение....
Когда мы боролись за прекращение строительства, понимал, что неизбежно построят, несмотря на,что.
Так и сейчас, думаю, оппоненты Ольги понимают,что перевод времени неизбежен. Пусть они побудут в нашей шкуре.
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