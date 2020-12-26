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≡ Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40593
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
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В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1281
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 16:49
#15
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Его Величество СУД - это и есть ВЛАСТЬ, тут все воедино - и исполнительная и представительная и правоохранительная и журналисткая ветви власти.
Можно много и нудно говорить и за перевод и против его - вот и в суде как в КОНЕЧНОЙ инстанции, все и определиться.
На суде все зависит от качества преподношения своей доказательной базы, обоим сторонам со своей командой адвокатов необходимо немало, много и добросовестно потрудиться до заседания суда.
Есть такой термин: информационное давление на суд - необходимо публиковать в прессе и на телевидении, много материалов о необходимости перевода или же неперевода.
И тактически использовать предвыборное время до 10 января - власть в электоральный период не очень любит раздражать своих избирателей и иногда идёт им навстречу.
И надо учитывать неофициальные методы решения своих проблем в Казахстане: мы живём в с стране с суперпрезидентской вертикалью власти, и многое зависит от свиты Президента, КАК и ЧТО они доложат своему шефу и какие предложат механизмы решения этого вопроса, если вообще ему сообщат об этом и какая будет отмашка от него; впрочем на этот случай у него есть публичный Твиттер, если только он сам ведет его.
Реально мало вериться в то что кучка "народовольцев" выиграет процесс и Архимед признает на суде; "...и всё таки она вертиться...".
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1281
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 16:56
#16
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Цитата://готовят иск к министерству инфраструктуры и развития РК,//

Такого министерства в Казахстане нет, правильнее будет: Министерство индустрии и инфраструктурного развития, абревиатурно - МИИР.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1281
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 17:11
#17
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Цитата://Черновик иска общественники//

Нет, такого юридического понятия: ЧЕРНОВИК иска, есть понятие: копия иска, так правильнее будет наверное.
ЧЕРНОВИК наброска плана вооруженного восстания, это у В.И. Ленина - сидя на пеньке, в галстуке и в тройке, на берегу Разлива.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6332
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 17:13
#18
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Цитата-/Ага, щас прям, чтобы в очередной раз получить сфальсифицированные итоги, и дружные вбросы от нурботов?/



Ну если так думать то сидите дома и в свистульку свистите)

В Волгограде поднимался вопрос и решился хотя там кремлеботов больше




Алекс простынки начал писать,видно в бане заворачиватся не в че стало

Глупый,глупый,смешной дуралей ну куда куда он гонится? (С.Есенин)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1324
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 17:27
#19
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Цитата:
проводили опросы и интеллигенция области против перевода времени

Так вон оно че, тут интеллигенция оказывается против?) А челядь ЗА))
А список интеллигентов области можно озвучить?)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1281
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 17:35
#20
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Цитата:
Змея Подколодная:
можно озвучить?)


А что их озвучивать, их же обозначили в иске: Князев, Дощанова, Смышляева и все те кто сидел в зале (а там сидела вся творческая и интелектуально-предпринимательская элита области)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20707
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 17:45
#21
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Цитата:
Змея Подколодная:
А список интеллигентов области

Цитата:
ACROS:
их же обозначили в иске: Князев, Дощанова, Смышляева и все

Надоже, всех трёх - обозначили.
А будущего профессора? Забыли?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6332
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 17:46
#22
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Цитата-/Так вон оно че, тут интеллигенция оказывается против?) А челядь ЗА))/



А челедь не определилася еще,да даже и не знает об этом вопросе, одна Ведлер только выступает.......
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6332
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 17:49
#23
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Цитата-/Аркадий Денисов и Ольга Ведлер 25 декабря пришли на прием к акиму Костанайской области. Но диалога не получилось //




А на фото это грустные лица детей и любимый учебник Ведлер и Денисова за 6 класс после которого они ничего не читали?




Цитата-/наш аким сам упустил шанс вернуть природное время, а теперь приводит различные доводы, лишь бы не пойти на попятную./



А шанс когда был? В 2004 ? Или в 2010? Или 15 июня 2015? Когда шанс то был?)
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1281
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 17:54
#24
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Цитата:
drakon:
будущего профессора


Это кто?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20707
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 17:59
#25
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Цитата:
ACROS:
Это кто?

Студент, пишущий диссертацию... :lol: :oops:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1281
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 18:02
#26
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Цитата:
abaika95:
челедь не определилася


Судя по общественно-социальному положению истцов - они не относятся к категорий ЧЕЛЯДИ. Они же не работники, скажем так, сферы коммунальных услуг.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11372
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 18:04
#27
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На картинке ниже с сайта для занимающихся точной астрономией отлично видно часовой пояс. Если на карте астрономического сайта поставить маркер на самый центр Москвы, то центр Кустаная от центра Москвы отличается на 2часа и одну!!! минуту.

Облегченная версия астрономического калькулятора для обывателей находится на этом сайте


Естественно, что солидные бородатые астрономы записали город Костанай в свой часовой пояс UTC+5 отсюда и такое время у них на сайте.
Нурлыкунское время глупых и бездарных привозных чиновников им до лампочки.


C Сайта для профессиональных астрономов и любителй.
Точность данных настолько высокая, что для каждого района города и любой точки на планете вычисляется отдельно с точностью до секунды.

Как отлично видно на астрономическом сайте.
По времени UTC+5 астрономическая разница между центром Москвы и центром Кустаная составляет (В СВОИХ ПОЯСАХ) 1 минуту на 26 декабря.

А в времени установленном бездарными чинушами жителей вынуждают жить в абсолютно не своём часовом поясе.

[Исправлено: Серый волк, 26.12.2020 - 15:17]
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1281
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 18:05
#28
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Цитата:
drakon:
Студент, пишущий диссертацию.


Ещё более запутался: студенты не пишут диссертацию; студенты пишут - курсовые, дипломные работы.
Фамилия есть у этого студента-вундеркинда?
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
112
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 18:22
#29
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Как ранее писал, не являюсь сторонником перевода.
Не удобно, если летом будет темнеть раньше, в 22.00.
Но понимаю, что они правы: биоритмы человека должны совпадать биоритмами природы. Солнце и др..
Повторюсь с моим раннем комментарием, что очень странно, что у трех областей находящихся на одной вертикали разное время. У Челябинска и Кызыл орды одно время, а у Костаная другое.
Да и как может в Костанае быть один часовой пояс с Алматой?

Я абсолютно уверен, что будет перевод времени. Вернется наша область в свой часовой пояс. Всегда была разница с Алма-атой один час.

Когда будет перевод времени? При новом Акиме области, в течение года,двух.
Почему будет перевод времени: во первых они правы, во вторых они приучили сознание, что конечный результат: перевод времени будет по любому.
Есть и другие причины. Возможно не так правильно объясняю. Но в этом уверен.

В течении двух последних лет, я видел это общежитие на ментальном уровне. Представлял его, как проходим мимо него.
Конечно, понимаю,что пишу лишнего, но как оно есть, так и пишу.
И сейчас уже вижу новые комментарии наших доброжелателей: про ясновидение,гадалка партизан и др. Но мне чужое мнение....

Когда мы боролись за прекращение строительства, понимал, что неизбежно построят, несмотря на,что.

Так и сейчас, думаю, оппоненты Ольги понимают,что перевод времени неизбежен. Пусть они побудут в нашей шкуре.
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