Отправлено: - 17:52

drakon:

это кто?..

Цитата:Единокровники - так буквальный перевод. По желанию Токаева, так стали называть вернувшихся в Казахстан после долгих лет пребывания на чужбине этнических казахов. Я же этот термин понимаю, и думаю что это правильно, так: - это не обязательно вернувшийся на историческую родину, я так могу называть и называю, при встрече казаха постоянно проживающего , например, в Европе, США, Австралии, России, Украине и в других местах.