Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...

Отправлено: - 15:40

Цитата-/Я спросила акима области, что он сделал за это время, чтобы область вернулась в свой часовой пояс./







Активисты своей идеи фикс спрашивают у человека что он сделал для перевода ? которого они же обвиняют в том что он не переводит время) логика покинула чат









Цитата-/Я была вынуждена ее прервать/



Хамство и хабальство







Цитата-/Тогда кызылординцам удалось доказать правительству, что возврат природного времени необходим./





А костанайские активисты не могут потомучто доказательная база слабая









На месте акима надо было ответить





"Ребят, костанайская область опаздывает на 1.46 минут,это не я придумал и вы 16 лет не чесались, вы хотите добавить 1 час когда как по факту надо добавлять 2 часа!......вы манипулируете фактами и врёте населению! Идите и добивайтесь чтобы Астана начала менять время по всей республике чтобы наша область вернула 2 часа!







А пока просто бла бла бла