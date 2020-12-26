Прогноз на 5 дней
небольшой снег-8°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40592
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В компетенцию этого ведомства входит решение вопроса о возврате природного времени. Черновик иска общественники представили акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову во время встречи с населением, которая прошла 25 декабря.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2064
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 14:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то что-то сдвинулось! Молодцы.

Профайл
Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
17
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 15:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы 👏 главное, не сдавайтесь. Когда подключится наука, мировая общественность, тогда и местные бастыки и бабайки ничего не смогут сделать против.
Даёшь природное время!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6329
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 15:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я спросила акима области, что он сделал за это время, чтобы область вернулась в свой часовой пояс./



Активисты своей идеи фикс спрашивают у человека что он сделал для перевода ? которого они же обвиняют в том что он не переводит время) логика покинула чат




Цитата-/Я была вынуждена ее прервать/

Хамство и хабальство



Цитата-/Тогда кызылординцам удалось доказать правительству, что возврат природного времени необходим./


А костанайские активисты не могут потомучто доказательная база слабая




На месте акима надо было ответить


"Ребят, костанайская область опаздывает на 1.46 минут,это не я придумал и вы 16 лет не чесались, вы хотите добавить 1 час когда как по факту надо добавлять 2 часа!......вы манипулируете фактами и врёте населению! Идите и добивайтесь чтобы Астана начала менять время по всей республике чтобы наша область вернула 2 часа!



А пока просто бла бла бла
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6329
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 15:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да вопрос по голосованию никто не отменял...


Тут любят Волгоград приводить в пример а там народ голосовал за перевод времени а наши активисты почему-то боятся этого? Знают что народ проголосует против)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20703
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 16:03
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Костанайская область с 2004 года по ошибке живет не в своем часовом поясе.

А кто эту ошибку - допустил? С него и - спросить... :lol: :oops: ;-)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
429
Re: Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой...
Отправлено: 26.12.20 - 16:11
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели здравый смысл победит? А мы так привыкли,что у нас ВСЁ через одно место.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS