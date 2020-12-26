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Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
Из-за отказа вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс активисты подают в суд на министерство инфраструктуры РК
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