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≡ Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40592
Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021 года
Отправлено: 26.12.20 - 13:46
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Приказом министра финансов РК внесены изменения в формы декларации об активах и обязательствах физического лица и правила ее составления. Декларация представляется следующими физическими лицами за предшествующий год.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20703
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 13:46
#1
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Кандасами - это кто?... :-o
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
5
Re: Кто и как будет представлять декларацию о доходах с 2021...
Отправлено: 26.12.20 - 14:35
#2
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Цитата:
drakon:

Наверное Оралма́ны
(с 01.01.2021 г. термин оралман заменяется на кандас)
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