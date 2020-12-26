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≡ Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40592
Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
Отправлено: 26.12.20 - 11:20
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Соревнования, о которых идет речь, прошли на днях в Щучинске. Эпичный спринтерский забег вместил сразу несколько нелепых падений, но все же выявил победителя, который доехал до финиша без приключений.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1910
Re: Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
Отправлено: 26.12.20 - 11:20
#1
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Разве может быть что-то смешнее того, как на лыжном фестивале в Кустанае вместо гимна включили Иглесиаса?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10192
Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
Отправлено: 26.12.20 - 11:50
#2
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Цитата:
юля елиссева:
включили Иглесиаса?


Рики Мартина.
Песню.
Livin' la vida loca.
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antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
838
Re: Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
Отправлено: 26.12.20 - 11:52
#3
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Заголовок звучит как-будто СМИ виноваты в том, что такие лыжники )
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4351
Re: Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
Отправлено: 26.12.20 - 13:18
#4
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Лыжники мне напомнили местных участковых, любыми правдами и неправдами пишут свои липовые протоколы, лишь бы на штраф вытянуть, давно так не смеялся...
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
107
Re: Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
Отправлено: 26.12.20 - 14:26
#5
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посмеялся.все таки есть что то веселое и у нас. :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
519
Лыжников из Казахстана высмеяли мировые СМИ
Отправлено: 26.12.20 - 15:05
#6
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Цитата:
Победителем спринта стал Евгений Величко Источник:

это, видимо, тот, который не упал :-o
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