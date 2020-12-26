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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20703
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 13:41
#4876
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Цитата:
alex_60:
Откуда у босяков. Портянки.

Цитата:
alex_60:
, носки. Белорусы прекрасно делают. У Нас их продукция нарасхват

Вот, нет ничего - своего... :lol: ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10192
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 13:52
#4877
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Цитата:
drakon:
Вот, нет ничего - своего...


да,помню.
ты тапочки соседские одевал и ходил.
пока он спал.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20703
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 14:11
#4878
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Цитата:
alex_60:
ты тапочки соседские одевал и ходил.

Алекс, это было - давным-давно.
Я, наэкономил, на просрочке,
и заказал в доме обуви
кожанные,уже 7 лет в них
хожу... :oops: ;-)
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