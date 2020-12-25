Отправлено: - 17:10

ПРИГОДИТСЯ ЗА ВЕРСТАКОМВсе знают, как трудно просверлить поперечное отверстие в круглой трубке небольшого диаметра. Даже накернив его сверло все равно пробует соскользнуть. Поэтому возьмите деревянный брусок и просверлите в нем отверстие диаметром с вашу трубку. Вставьте туда трубку и, наметив сверху точно по середине, просверлите брусок вместе с трубкой.Старые дрели иногда не могут зажать сверла диаметром менее 2 мм. Попробуйте на хвостовик такого сверла намотать несколько витков медной проволоки и затем зажать сверло дрелью. У вас все получится. Медь - мягкий металл и плотно обожмет сверло, не давая ему прокрутиться.Иногда при ремонте домашней мебели приходится менять в ней шканты (это такие мебельные деревянные чопики). Но найти их не всегда получается, они редко бывают в продаже, а самому вырезать их ножом замучаешься. Поэтому предлагается сделать их следующим способом. Найдите плашку для нарезки внешней резьбы.Закрепите ее в тисках. Вставьте в дрель четырехгранный деревянный брусочек типа штапика. Заточите его конец, чтобы он вошел в плашку. Затем, включив дрель, вводите брусок в плашку. Она обрежет все углы и у вас получится круглая палочка, которую потом нужно будет распилить на нужные вам шканты. Плашку подберите нужного вам диаметра.Удачи!