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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2063
Советы на каждый день
Отправлено: 25.12.20 - 17:10
#346
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ПРИГОДИТСЯ ЗА ВЕРСТАКОМ
Все знают, как трудно просверлить поперечное отверстие в круглой трубке небольшого диаметра. Даже накернив его сверло все равно пробует соскользнуть. Поэтому возьмите деревянный брусок и просверлите в нем отверстие диаметром с вашу трубку. Вставьте туда трубку и, наметив сверху точно по середине, просверлите брусок вместе с трубкой.





Старые дрели иногда не могут зажать сверла диаметром менее 2 мм. Попробуйте на хвостовик такого сверла намотать несколько витков медной проволоки и затем зажать сверло дрелью. У вас все получится. Медь - мягкий металл и плотно обожмет сверло, не давая ему прокрутиться.



Иногда при ремонте домашней мебели приходится менять в ней шканты (это такие мебельные деревянные чопики). Но найти их не всегда получается, они редко бывают в продаже, а самому вырезать их ножом замучаешься. Поэтому предлагается сделать их следующим способом. Найдите плашку для нарезки внешней резьбы.



Закрепите ее в тисках. Вставьте в дрель четырехгранный деревянный брусочек типа штапика. Заточите его конец, чтобы он вошел в плашку. Затем, включив дрель, вводите брусок в плашку. Она обрежет все углы и у вас получится круглая палочка, которую потом нужно будет распилить на нужные вам шканты. Плашку подберите нужного вам диаметра.
Удачи!
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2063
Советы на каждый день
Отправлено: 26.12.20 - 11:47
#347
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ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА
Многие фирмы сейчас рекламируют защитные экраны для лица. Правда, цены на них кусаются. Хотя такой экран каждый может сделать для себя вполне бесплатно. Но пользоваться им можно будет, конечно, в крайнем случае, когда других способов защиты лица не будет. Для этого способа нужны лишь пластиковый файл и очки.



Продеваем дужки очков через отверстия файла.



И получаем маску- защиту для лица на короткое время.



Файл нужно брать не матовый, а прозрачный. А очки могут быть и солнечными, и защитными. Удачи!
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