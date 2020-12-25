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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:23
Цитата:
Ну,ты, наверное взял пару
коробок, внукам?...
alex_60:
1.33 евро. Дешевле
1.33 евро. Дешевле
Ну,ты, наверное взял пару
коробок, внукам?...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 7629
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:31
Цитата:
Китай наверно,он самый вкусный,но в этом году дорогой ,в рознице примерно 1500
alex_60:
Еще какие то супер мелкие, не знаю чьи.
Еще какие то супер мелкие, не знаю чьи.
Китай наверно,он самый вкусный,но в этом году дорогой ,в рознице примерно 1500
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:45
Цитата:
Когда все есть в продаже.
это не интересно.
Время другое.
Какие коробки?
В нас в доме овощи фрукты магазин рядом с соседним подьездом.
У них даже дешевле часто чем в маркете.
А берут все в одном месте.
Какие ящики?
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 20:49]
drakon:
Ну,ты, наверное взял пару коробок, внукам?
Ну,ты, наверное взял пару коробок, внукам?
Когда все есть в продаже.
это не интересно.
Время другое.
Какие коробки?
В нас в доме овощи фрукты магазин рядом с соседним подьездом.
У них даже дешевле часто чем в маркете.
А берут все в одном месте.
Какие ящики?
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 20:49]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:48
Цитата:
Китайских фруктов, ваще, тут
ниразу не видел...
Добринцофф:
Китай наверно,он самый вкусный,
Китай наверно,он самый вкусный,
Китайских фруктов, ваще, тут
ниразу не видел...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:52
Цитата:
Роскошь не для немцев.
Мы тут шикуем.
drakon:
Китайских фруктов, ваще, тут ниразу не видел.
Китайских фруктов, ваще, тут ниразу не видел.
Роскошь не для немцев.
Мы тут шикуем.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:57
Цитата:
Естессно. Везти мандарины,
за 10 000 км. Вам то - рядом...
alex_60:
Роскошь не для немцев.
Роскошь не для немцев.
Естессно. Везти мандарины,
за 10 000 км. Вам то - рядом...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 21:48
Цитата:
Ну да. Сначала на верблюдах.
Потом на лошадях, санях...
Но тапочки в качестве презента из германии купленные в с&а я еще в 86 привозил. С наклейкой сделано в
Китае.
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 21:53]
drakon:
Естессно. Везти мандарины, за 10 000 км.
Естессно. Везти мандарины, за 10 000 км.
Ну да. Сначала на верблюдах.
Потом на лошадях, санях...
Но тапочки в качестве презента из германии купленные в с&а я еще в 86 привозил. С наклейкой сделано в
Китае.
[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 21:53]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:05
Цитата:
А себе, трусы, с наклейкой сделано в Китае,
будешь и в 2021 году покупать...
alex_60:
я еще в 86 привозил. С наклейкой сделано в Китае.
я еще в 86 привозил. С наклейкой сделано в Китае.
А себе, трусы, с наклейкой сделано в Китае,
будешь и в 2021 году покупать...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:17
Цитата:
Нет. Нижнее белье, носки.
Белорусы прекрасно делают. У
Нас их продукция нарасхват
И продуктами тоже завалили.
А у вас, да, трусы все сделаны в Китае.
Также как и vw наполовину.
Как минимум. Например.
drakon:
трусы, с наклейкой сделано в Китае,
трусы, с наклейкой сделано в Китае,
Нет. Нижнее белье, носки.
Белорусы прекрасно делают. У
Нас их продукция нарасхват
И продуктами тоже завалили.
А у вас, да, трусы все сделаны в Китае.
Также как и vw наполовину.
Как минимум. Например.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:20
Цитата:
Своих носков, даже нету?...
alex_60:
Нас их продукция нарасхват
Нас их продукция нарасхват
Своих носков, даже нету?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:22
Цитата:
У меня - Опель...
alex_60:
Также как и vw наполовину.
Также как и vw наполовину.
У меня - Опель...
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 2063
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:59
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 11:44
Цитата:
Да, это круто. Опель.
drakon:
У меня - Опель...
У меня - Опель...
Да, это круто. Опель.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 11:46
Цитата:
Откуда у босяков.
Портянки.
drakon:
Своих носков, даже нету?
Своих носков, даже нету?
Откуда у босяков.
Портянки.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 13:37
Цитата:
А перед кем - понтоваться?
Вот такой, я - беспонтовый...
alex_60:
Да, это круто. Опель.
Да, это круто. Опель.
А перед кем - понтоваться?
Вот такой, я - беспонтовый...
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