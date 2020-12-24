Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...

Отправлено: - 10:20

Сказал А, говори и Б.

Я уже говорил, тлеуов сам один не орудовал, его подтолкнули, его же бастыки, антикор всё знает, спросите у них



Проходя мимо пьяной

У меня есть горький опыт общения и с участковыми и прочими, так я не собираюсь закончить свои дни в инвалидной коляске и в нищете, что хотите то думайте...