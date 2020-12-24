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≡ За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40588
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 24.12.20 - 14:42
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Баннер с надписью «Мы против строительства в нашем дворе!» вывесили 12 августа на стене дома № 183 по ул. Баймагамбетова. Жильцы таким образом пытались остановить возведение 9-этажного здания общежития медицинского училища.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20697
За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная фирма в Костанае
Отправлено: 25.12.20 - 18:01
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
у нас в Рудном вон увели лям баксов из бюджета и был таков!

Сказал А, говори и Б. Фамилию вора, называй... :lol: ;-)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3767
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 26.12.20 - 08:07
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Я думаю нет смысла бодаться с акиматом

Проходя мимо пьяной компании с девушкой и получить пендаля наверное тоже нет смысла отвечать, их же 10 и они пьяные, а ты один.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4350
Re: За сорванный по указанию чиновников баннер заплатит частная...
Отправлено: 26.12.20 - 10:20
#17
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Сказал А, говори и Б. 
Я уже говорил, тлеуов сам один не орудовал, его подтолкнули, его же бастыки, антикор всё знает, спросите у них

Проходя мимо пьяной 
У меня есть горький опыт общения и с участковыми и прочими, так я не собираюсь закончить свои дни в инвалидной коляске и в нищете, что хотите то думайте...
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