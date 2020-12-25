Отправлено: - 06:50

yudjin:

что в Юбилейном нет ёлки? Она в аэропорту

[Исправлено: alex_60, 26.12.2020 - 06:51]

Цитата:Для меня что за железной дорогой, все одинаково. А по факту да, в Аэропорту.Интересно ее видно из окна, где я жил.А 109 причем?