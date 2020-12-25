Прогноз на 5 дней
пасмурно-12°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Снег, низовая метель и туман - о погоде на выходные и понедельник в Костанае и области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40588
Снег, низовая метель и туман - о погоде на выходные и понедельник в Костанае и области
Отправлено: 25.12.20 - 16:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу, 26 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с. Температура ночью от 15 до 20 градусов, местами 25-30 градусов. Потом потеплеет.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10185
Re: Снег, низовая метель и туман - о погоде на выходные и...
Отправлено: 25.12.20 - 16:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и говорят сегодня в 19.00
на елке что,на фото,
и на елке в Юбилейном,
зажгут огни.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7084
Re: Снег, низовая метель и туман - о погоде на выходные и...
Отправлено: 25.12.20 - 16:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и на елке в Юбилейном,

а шо в 109 не сказали, что в Юбилейном нет ёлки? Она в аэропорту ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10185
Снег, низовая метель и туман - о погоде на выходные и понедельник в Костанае и области
Отправлено: 26.12.20 - 06:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
что в Юбилейном нет ёлки? Она в аэропорту


Для меня что за железной дорогой, все одинаково. А по факту да, в Аэропорту.
Интересно ее видно из окна, где я жил.
А 109 причем?

[Исправлено: alex_60, 26.12.2020 - 06:51]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS