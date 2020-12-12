"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Читать новость
Coopidon: Как-же так!? Ранее вами была озвучена иная информация, где Казахстан был гораздо впереди всего СНГ. Где же вам верить, здесь или там?
В апреле текущего года со ссылкой на Комсомолку также отмечал, что Россия самая богатая страна в мире, цитирую:
Кайрат стайер: Тут не соглашусь, самая богатая страна в мире всё таки Россия. Ещё в 2012 году в статье "Строительство справедливости. Социальная политика для России" в разделе Сбережение России отмечали, что на нашей территории сосредоточено порядка 40 процентов мировых природных богатств. А население - это лишь 2 процента от жителей Земли. Смысл сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографического развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в «пустое пространство», судьба которого будет решаться не нами и.т.д.
Казахстан конечно тоже не бедная страна, условно возможно примерно 0,1% населения от мирового и несколько процентов мировых богатств. Но у РФ как отмечают 40% природных богатств и 2% населения. Получается остальные 60% богатств принадлежат 98% населения мира, вот такая простая арифметика.
Kairat stayer: Всегда ранее отмечал, что Россия по ресурсам богаче Казахстана. В РФ 2008 году отмечали, что к
Я от своего бескультурья, всегда считал, что для культурного, нужно знать и цитировать классиков. Того же Абая, на худой конец классиков Марксизма-Ленинизма, а не газетную чуШь. По я видимо не современный и безнадёжно отстал. И в уских кругах месной интилегенции, это видимо шарман и комильфо. Как и помнить и цитировать то что сам сказал месяц или год назад. У вас как, система каталогов, как библиОтке или досье в папках на каждого? Рс Цитата:
таноми52: твоё мнение, пацан, мне безразлично
Лесно что столь высокоЧтимая дама абаяла меня своим вниманием. И вам -не хворать.
Кстати, пользуясь случаем, раз уж разговор зашёл, хотел узнать вашего мнения. Вот сейчас из самых разных (иногда весьма очень ответственных и высоких) уст звучит информация о том что Россия, Российская Империя, да и простые русские крестьяне-переселенцы, несли непременно зло не справедливость коррупцию и прочее и прочее. А вот до их появления все казахи жили мирно, счастливо, богато и справедливо. Теперь вопрос. Как вы объясните, почему в стихах Абая, в его произведениях, присутствует бедность, нищета и бедствие простых казахов. Почему Абаем описываются случаи воровства, других преступлений? Как вы это объясните? По идее, должен Погремушка объяснять, согласно выбранному нику, ну да, видимо -не судьба...
Цитата-/Вот сейчас из самых разных (иногда весьма очень ответственных и высоких) уст звучит информация о том что Россия, Российская Империя, да и простые русские крестьяне-переселенцы, несли непременно зло не справедливость коррупцию и прочее и прочее/
Про крестьян первый раз слышу что они несли коррупцию,это ты где погремушка услышала такое? Ещё из ответственных уст) или тебе уже не важно где? А главное греметь греметь греметь как с темой про Абая и арабский язык, так и не увидел от тебя студентки 3 курса журфака- источников
Очередной ,,крик души,, от патриота Казахстана (оригинал легко найти в Гугле, даже Погремушквм): Цитата:
Мы страдаем от санкций. Мы зависим от курса рубля. На наших прилавках российская продукция. Вместе с рублем обесценивается и тенге. Я не экономист. Но, любая зависимость от другой страны приводит к плачевным последствиям. Мы страдаем от российской агрессии.
Может лучше выйти из бесполезных союзов и начать выстраивать независимую экономику? Принять свои проекты, нацеленные на развитие. Можно и не состоять в каких-либо союзах, но все равно развиваться. Не думаю, что так сложно будет расторгнуть соглашение с Россией. Важно всегда ориентироваться и исходить из собственной выгоды.
Кроме того, у нас рядом есть Китай. Китай это вторая мировая экономика. Страна мощно развивается в последние годы. В нашей стране процветает синофобия. Большая часть синофобии навязана нам Россией. Китай тоже наш сосед. Нам важно налаживать с ним экономические связи. Китай, конечно, пострадал он пандемии, как и другие страны. Но, экономические показатели все равно растут. А вот Россия деградирует. Экономические показатели страны все ниже. Но, влияние на нас растет. Нам невыгодно сотрудничать с Россией. Она ничего не производит. Страна зависит от нефти, как и Казахстан.
Китай же славится своими фабриками по всему миру, производит товары, и экспортирует их во все страны.
Роль Казахстана в экономическом сотрудничестве с Китаем, незначительна . В основном Китаю выгоден Казахстан с точки зрения транзита. Страна может перевозить через Казахстан товары в Европу. Мы получаем от этого прибыль без какого-либо союза. Обе страны нацелены на двухстороннюю выгоду и прибыль. Россию бесит дружба Китая с Казахстаном. Поэтому, от нее начинает исходить агрессия. Россия воспринимает нас как младшего брата. Китаю это не нужно.
Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать