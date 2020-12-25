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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:23
#4861
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Цитата:
alex_60:
1.33 евро. Дешевле

Ну,ты, наверное взял пару
коробок, внукам?... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7629
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:31
#4862
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Цитата:
alex_60:
Еще какие то супер мелкие, не знаю чьи.

Китай наверно,он самый вкусный,но в этом году дорогой ,в рознице примерно 1500
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:45
#4863
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Цитата:
drakon:
Ну,ты, наверное взял пару коробок, внукам?


Когда все есть в продаже.
это не интересно.
Время другое.
Какие коробки?
В нас в доме овощи фрукты магазин рядом с соседним подьездом.
У них даже дешевле часто чем в маркете.
А берут все в одном месте.
Какие ящики?

[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 20:49]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:48
#4864
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Цитата:
Добринцофф:
Китай наверно,он самый вкусный,

Китайских фруктов, ваще, тут
ниразу не видел... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:52
#4865
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Цитата:
drakon:
Китайских фруктов, ваще, тут ниразу не видел.


Роскошь не для немцев.
Мы тут шикуем.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 20:57
#4866
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Цитата:
alex_60:
Роскошь не для немцев.

Естессно. Везти мандарины,
за 10 000 км. Вам то - рядом... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 21:48
#4867
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Цитата:
drakon:
Естессно. Везти мандарины, за 10 000 км.


Ну да. Сначала на верблюдах.
Потом на лошадях, санях...
Но тапочки в качестве презента из германии купленные в с&а я еще в 86 привозил. С наклейкой сделано в
Китае.

[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 21:53]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:05
#4868
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Цитата:
alex_60:
я еще в 86 привозил. С наклейкой сделано в Китае.

А себе, трусы, с наклейкой сделано в Китае,
будешь и в 2021 году покупать... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:17
#4869
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Цитата:
drakon:
трусы, с наклейкой сделано в Китае,


Нет. Нижнее белье, носки.
Белорусы прекрасно делают. У
Нас их продукция нарасхват
И продуктами тоже завалили.
А у вас, да, трусы все сделаны в Китае.
Также как и vw наполовину.
Как минимум. Например.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:20
#4870
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Цитата:
alex_60:
Нас их продукция нарасхват

Своих носков, даже нету?... :lol: :oops: :-P
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:22
#4871
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Цитата:
alex_60:
Также как и vw наполовину.

У меня - Опель... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2062
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.20 - 22:59
#4872
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Цитата:
drakon:
А себе, трусы, с наклейкой сделано в Китае, будешь и в 2021 году покупать...


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