Отправлено: - 20:45

drakon:

Ну,ты, наверное взял пару коробок, внукам?

[Исправлено: alex_60, 25.12.2020 - 20:49]

Цитата:Когда все есть в продаже.это не интересно.Время другое.Какие коробки?В нас в доме овощи фрукты магазин рядом с соседним подьездом.У них даже дешевле часто чем в маркете.А берут все в одном месте.Какие ящики?